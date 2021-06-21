特約報道｜加密貨幣的交易過去一直處於灰色地帶，但當中涉及的投資者及投資金額越來越多，不少詐騙及黑客盜幣問題也隨之出現。上月保安局向立法會提交文件交代香港詐騙情況，本港今年首季投資騙案宗數高達 297 宗，涉及金額約 19 億元，當中涉及加密貨幣的投資騙案竟佔當中的 55%。4月時亦有一名澳門女商人，被疑似「朋友」電話指示在電腦中開啟一個壓縮檔案，數分鐘後賬戶內逾300萬港元的加密貨幣隨即被轉走！的而且確，之前不少投資者均是以P2P形式進出資金、又或透過外地網上交易所、甚至是以現金進行加密貨幣交易，在沒有任何監管下，出現問題時數字資產很容易會血本無歸。

平台上存放資產有保險覆蓋

香港證監會早於2019年就加密貨幣交易推出自願性參與監管試驗計劃，讓加密貨幣交易平台自行選擇是否接受規管，到目前為止，香港亦只有OSL是行業唯一的持牌交易所和經紀商，在現行牌照規定下，讓機構投資者和專業投資者可在OSL平台下買賣和儲存數字資產。和一般散戶最大的分別，這類投資者首先考慮的是安全可靠的交易過程及數字資產存儲。於OSL的平台上存放的數字資產（包括比特幣、以太幣等）均有保險覆蓋，保障率可達95%，即使投資者的數字資產因任何原因如資產被駭客盜取、員工操守問題等引致資產損失，均受到保險保障。而這是大部份無受規管的交易平台未能提供的保障。

嚴格追蹤數碼資產來源

值得一提的，有些交易所統一將加密貨幣資產儲存在同一個熱錢包中，如果出事時很易「火燒連環船」，追討也倍加困難，香港證監會則要求持牌人為每個投資者建立數字資產個人戶口並購買保險，若不幸出現問題時，方便追溯資產的擁有者及提供賠償。

除了提供保險保障之外，OSL平台亦會嚴格追蹤所購入的數字 資產來源，透過區塊鏈技術查核整個資產的流程，有否涉及「洗黑錢」或其他非法活動，以免投資者冒上不必要的法例風險或資產損失。另外OSL平台在託管數碼資產上，採用私鑰保護、多重身份驗證及把冷錢包置於國防級保安的保險庫中，以多種方式提供全面的資產保護，可給予投資者更大的信心。

想了解更多關於OSL的資訊，可聯繫OSL客戶服務經理。

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