同一種米養百樣人：有些名人，千方百計保護子女，希望鎂光燈不要太早照在子女身上；也有些人，把握每個機會拎仔女出來，為他們盡早搏多些exposure。

鄭嘉穎與陳凱琳這一對，明顯是attention-seeking的後者，不要誤會，佬編is not here to judge，只是想忠告一句，下次影相，可唔可以唔好同電視台一樣咁是是但但？

得罪講句，以親子family photo來講，人ok，但輯相是不合格的。家庭照首重自然、溫馨、和諧的感覺，孩子的活潑是重點，所以一般而言，場景首選是讓孩子開心放鬆的地方，例如戶外大草地、又或者是很多玩具的室內playroom。

睇返輯相，只見鄭家四口在半島房內的窗前起勢咁影。兩個仔就像道具，一直被家長抱住，一時擺左邊，一時擺右邊，連地都落唔到。後面的海景，烏雲密佈，笑容再燦爛，也好像蒙上了一抹陰影。

服裝方面，睇得出大致有襯過下色tone，本來畫面尚算和諧，可惜，鄭嘉穎的打扮太搶眼了，令成件事好唔自然。

先不說飛了半截出來的皮帶、好驚會撞親個仔的鋼錶，以及慌死人唔知的Thom Browne帆布鞋，單論那條retro褲鏈，就令人想問：「到底搞乜鏈？」

有些東西，後生玩就叫復古，老嘢玩就，sorry，真係老套。褲鏈這種東西，是一個好例子。雖然每隔幾年就會come back一次，但真正大紅大紫，阿豬阿狗都掛一條的時期，好像只有90年代，Avril Lavigne、Linkin Park、Operation Ivy那股punk rock熱潮。

計返年紀，其實鄭嘉穎那陣時也不算年輕了。再加上著鞋唔著襪、七分roll腳，這種十幾年前的公廁配搭，簡直是時代的眼淚。

又或者，鄭嘉穎其實是為了一百毛的《大MK日》而dress up。否則的話，無論掛幾多條鏈，其實都是無鏈用。

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