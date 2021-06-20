【本報訊】「香港現實生活空間有限，但你可在沙盒建立屬於自己的內容，每個人可變身企業家」，沙盒創辦人Sebastien Borget在訪問開首如此形容。他稱沙盒土地有限，但內容則無界限，「地主及創作者互相爭取建立更高質量的內容、資產，可形成良性循環」。

投資者擬建狗狗幣總部

Sebastien指，近月虛擬土地升溫，用戶數量半年內增長四倍至超過20萬，地主增加九倍至逾6,000人。去年平台土地銷售為450萬美元，直至今年5月急升至逾1,200萬美元；交易量亦按月增1.6倍至10.7億美元，用戶年齡主要介乎25至45歲。

根據區塊鏈數據平台DappRadar資料顯示，已有投資者在本月初以65萬美元買入沙盒576幅土地，計劃在上址興建近期熱炒的狗狗幣（Dogecoin）總部。

以往用戶「課金」電子遊戲，卻不能出售或轉讓裝備或電子貨幣，「但NFT改變這個遊戲規則，你課金的裝備、設施或加密貨幣，均有絕對擁有權，未來10年虛擬經濟將超越實體經濟」。他預計亞太市場將進一步發展，至2025年市場規模將達到逾800億美元。

沙盒母公司Animoca Brands是港產遊戲公司，其創辦人蕭逸認為區塊鏈可成世上最大行業之一。區塊鏈改變經濟生態，同時為沒有競爭力的新資本階級創造新的機會，「虛擬土地是一個開始，最終目標是延伸至所有數碼資產的財產權，包括虛擬汽車、遊戲裝備，以致我們的所有數據；這是一場經濟革命，老實說我們對政府、社區的信任度不高，區塊鏈是世界的解決方案，料5至10年內將會普及」。