自2015年11月開始在《蘋果日報》寫財經專欄，至今大約已逾5年半，一路走來，得到不少讀者支持，也開罪過不少人，但自此之後，恐怕以後再無機會在這個平台接觸大家，謹此跟各位說聲感謝，也希望大家萬勿走散，能夠在不同地方保持通話。

不少香港人也曾相信好人一生平安，但按照今時今日的時局發展，稍有理性的，看到香港有這麼多運氣不好的好人，方始發現這句原來是孩子話⋯⋯而不單是這類口號，就連一些載諸基本法的人民基本權利，包括言論自由、出版自由等，原來某程度上也可以是孩子話，只是大家一直蒙在鼓裡。

我們出生於美好的年代，現在才開始經歷生存的重量，今天回看，大家或許才發現《蘋果》的存在價值，原來難以被取代，因為這個媒體不但歷年來捧紅不少人，同時卻得罪人多，踢爆無數。再回看壹傳媒（282）創辦人黎智英當年創刊時「萬箭穿心」的宣傳照片，別有一番感觸。

在《蘋果》出現之前，新聞寫甚麼，讀者就相信甚麼，大部分人看新聞大概只會看一次，不會懂得比較幾間媒體的報導手法。直至近十年，隨着群妖亂舞、互聯網普及，香港人才慢慢懂得分辨是非，學懂拆穿不同媒體背後的agenda，但殘酷的卻是，一切發生得有點遲。

黎智英說過：「如果夏娃唔咬蘋果就冇是非，冇是非就冇新聞。」不論你是喜歡《蘋果》，香港確實需要一份敢言、具影響力的媒體監察社會，追蹤真相，守護公義。

今天屬於香港的蘋果終於掉下來，淡淡去但無言。這枚蘋果，有機會掉到地下遭人踐踏，有機會掉到荒野慢慢枯萎，也有機會重新掉到適合蘋果生長的土壤再生長，而這一切後續，取決於你和我。

敝欄《魑魅魍魎》5年半前的首篇文章開首寫道，希望大家明白「魑魅魍魎，四小鬼各自肚腸」，看世界時謹記辨識何為邪鬼何為神；今後，少了《蘋果》，大家也切記要保持獨立思考，好好判斷清楚甚麼人、在甚麼時間、說甚麼話，萬勿被別人洗腦。

再見各位，後會有期！

十一少

http://fb.com/11mister

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