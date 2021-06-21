熱爆新股時代天使（6699）上市後倍升，明顯令新股市場升溫，正在招股的公司中，奈雪的茶（2150）肯定是焦點，但由內房股中駿（1966）分拆出來的中駿商管，同樣不容忽視。

有跟開本欄的戰友都知道，我甚少推介內房股，最近一次正正就是中駿，無他，每月銷售交到數、財務狀況良好，兼有高息支持，由中駿分拆出來的中駿商管，同樣賣點多多。中駿商管擁有104個在管商業及住宅項目，在管總建築面積約為1,620萬平方米，及總簽約建築面積約為3,660萬平方米，明顯較2019年的約1,180萬和約2,250萬平方米快速增長。根據仲量聯行的資料，集團在全國同業排名第15位。

還有一點要留意，中駿商管引入四名基石投資者，包括安踏（2020）副主席丁世家、恒安（1044）執董許清流、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital。安踏近期股價大旺，又有盈喜消息，希望中駿商管可食到旺勢；TX Capital大家未必熟悉，但其主要是在大中華區尋找價值投資機會，同樣是強人，無怪乎國際配售首日已錄得足額，投資者不妨小注現金認購。

唐牛

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