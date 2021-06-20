內地上月公佈「跨境理財通」實施細則，月初有傳媒引述消息指，內地投資者可在當地銀行見證下開立「南向通」投資戶口。渣打大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤確認，內地投資者毋須親自來港開戶，可於渣打在國內的合作銀行見證開戶。至於本港客戶是否要親身北上開立「北向通」戶口，則仍有待監管機構落實。

江碧彤指，據該行目前所知，本港客戶應不能如內地客般遙距進行見證開戶，而現時港人仍可前往內地，只是需要隔離一段時間。不過，該行會做好準備，若「北向通」也可遙距開戶，該行在內地的合作銀行也可做到。

江碧彤估計，理財通開通初期會有一定熱度，但不會有「爆炸性增長」，料內地客「南向通」業務會較港人「北向通」的反應更好，相信要給投資者一些時間認識理財通。不過，她強調該行對理財通前景非常有信心，相信長遠會成為大灣區業務一個很大的增長動力和支柱，並期望可成為首批推出理財通服務的銀行。

理財通料吸引投資初哥

理財通初期會以中低風險的理財產品為主，渣打估計合規格的產品有儲蓄、外匯基金和零售債券等。江碧彤表示，開通初期，「南向通」和「北向通」合計應有數十項中低風險產品予客戶選擇，日後再慢慢增加更多產品，預計一些剛開始想投資香港市場或經香港投資海外市場的內地客，會受理財通的簡單產品吸引。

渣打中國財富管理部總經理梁大偉補充，內地客戶對海外投資有一定需求，主要由於中國有外匯管制，資金無法自由地進出，因此內地客希望有進行海外投資的渠道，把部分國內資產分散投資到海外；加上內地投資者希望抓緊全球的投資機會，譬如疫情下高科技、醫療健康等行業都發展不俗，內地客也希望參與其中。

江碧彤表示，該行過去數月正積極進行籌備工作，包括提升系統、培訓人才，目前亦正與多家大型的國際基金公司商討獨家分銷協議。此外，因應監管機構早前公佈香港銀行可以一對多的模式與內地銀行合作，為在境外沒有太多分支網點的金融機構提供參與理財通的機會，故渣打香港也在跟內地數家銀行商討合作。

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