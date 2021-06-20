【財經專題】

在虛擬經濟的世界，虛擬土地亦有價，早前一幅虛擬土地以高達400萬元出售，令市場嘩然。買家可在虛擬土地上起樓、設計，甚至搞活動，性質類似電玩遊戲SimCity。本報專訪最大虛擬土地平台之一的The Sandbox（沙盒）及其中一名大地主，了解買家為何要虛擬資產、也不購入頻創新高的香港劏房新盤。

據外媒報道，虛擬平台Decentraland今年4月完成一宗交易，有買家以57.2萬元（美元，下同；約444.5萬港元）購入一幅41,216平方米的網上虛擬土地，價格創歷史新高，售價可比本港約200方呎的新盤劏房單位。

吸人流可令土地升值

事實上，虛擬土地與現實土地無論運作流程、還是交易方法相差無幾。買家可在不同的虛擬土地平台或交易所（Marketplace）買入土地，用戶可建立房屋、花園、娛樂設施、舉行音樂會、展覽NFT藏品等吸引人流，增加土地價值，繼而在二手市場如OpenSea等自由交易土地。以區塊鏈遊戲平台沙盒為例，其中的土地價值及代幣與現實貨幣掛鈎。

該平台提供166,464幅土地（約15.3億平方米），其中約74%作出售之用，而買家擁有的土地數量無限制；平台交易貨幣為自行研發的「SAND」代幣，SAND可於其他虛擬貨幣交易平台上再轉換成比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）等。用戶亦可參與平台的免費遊戲，或出售原創NFT資產來賺取SAND。

一般地主還會收租、展覽藝術品、開派對、舉行代幣啟動儀式（token launching）、興建特別建築物等方式吸引人流、繼而令土地升值並出售賺錢。

現時Whale為沙盒的大地主之一，該公司以8萬元買入1,697幅地（約1,549萬平方米），佔該平台比例約1%。

Whale營運主管Annissa接受本報專訪時表示，最初投資虛擬土地，主要想找地方展覽及安放NFT藝術品。據追蹤NFT市場nonfungible.com數據，截至今年5月，Whale旗下虛擬土地總價值約419.1萬美元，較買入時升值逾28倍。

「虛擬資產潛力無限」

Annissa表示，地點絕對是購買虛擬土地的首要條件，「例如在CryptoVoxels（以太坊的模擬世界項目） ，大部份用家都集中發展Center City等中心地帶，就像CBD（中央商業區），越密集即人氣越高，故我們都在該地段購買大量資產」。為了支持虛擬世界持續發展，Whale購買土地後並無意出售套現，「希望先買地推動虛擬市場，越多人加入虛擬世界，就會創造長期價值」。

她指出，「我們將虛擬土地與傳統世界的房地產比較，發現虛擬資產發展潛力無限，未來虛擬世界投資只會越來越融入我們的日常生活中」。她表示，長遠目標是虛擬土地能帶動財務，持續產生穩定現金流等。值得留意的是，Whale作為虛擬資產投資公司，為了身體力行支持虛擬經濟，其出糧方式亦以加密貨幣Whale支付。