【本報訊】 「白居二」成為近期樓市重要客源，各區出現該類客源入市個案。堪稱全港租置公屋之冠的屯門山景邨，獲白居二客斥近260萬元購入單位個案。

1983年入伙的山景邨，鄰近四個輕鐵站包括石排、鳴琴、山景南及山景北，往來西鐵屯門站約五分鐘車程。祥益地產黃文樂表示，山景邨7座（景業樓）高層7室，實用面積490方呎。新買家為區內新白居二中籤者，鍾情該屋苑鄰近家人，方便往返，而且附近環境清幽，加上業主由6月初叫價270萬元，其後減至258萬元未補地價成交，呎價為5,265元，屬市場價。

山景邨屬2004年「租者置其屋計劃第六期甲」屋苑，單位數目達8,600伙，堪稱全港租置公屋之冠。由於銀碼相對市區低，吸引不少資金有限買家入市。

寶明苑減50萬沽

此外，將軍澳配套日趨完善，區內居屋成交增多。世紀21物業魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑寶松閣高層09室，實用面積421方呎，兩房間隔，向西北，外望山景。單位去年12月放盤，業主原開價438萬元，累減50萬元或11%，獲區外白居二買家以「意頭價」388萬元居二市場承接，實用呎價9,216元。魏指出，原業主早於1998年以約67萬元未補地價購入上述單位，持貨23年，是次沽售賬面賺321萬元，升值4.8倍。

另外，將軍澳區6月至今暫錄44宗居屋第二市場成交，其中白居二買家佔31宗，綠表買家佔13宗。同屬將軍澳的英明苑，屋苑A座高層1室，實用面積554方呎，屬三房間隔，原業主去年9月叫價730萬元放售，是次連補地價728萬元沽出，實用呎價13,141元，原業主2010年以255萬元買入，賬面賺475萬元，升1.8倍。