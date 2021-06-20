【本報訊】新盤接連開賣，購買力被搶佔，加上盤源漸減，十大屋苑成交出現回落。中原地產數據指出，十大屋苑本周末錄得16宗成交，按周回落20%，交投主要集中於港島及九龍區，新界屋苑成交較疏落，觀塘麗港城則為唯一零成交屋苑。

中原地產亞太區副主席陳永傑表示，大圍新盤第三輪銷售，吸引力不減，令二手交投略為受壓，尤其是新界屋苑，加上市場購買力陸續分散至二三線屋苑，而藍籌屋苑年內已累積一定升幅，部份更早已突破歷史新高，買家需時考慮拖慢交投步伐。但相信隨着疫情好轉，市場充斥利好因素如屯馬綫全綫通車、低息環境持續等，樓市交投將持續暢旺。

鰂魚涌太古城本周錄得兩宗成交，包括燕宮閣高層D室，實用面積747方呎，三房套房則王，以1,798萬元市價沽出，實用呎價24,070元。原業主1995年以492萬元買入，現沽貨賬面賺1,306萬元離場，單位26年間升值逾2.6倍。同區康怡花園本月暫錄11宗成交，N座低層2室一宗成交，實用面積461方呎，兩房內園戶，以862萬元成交，呎價18,698元。

新都城12年賺607萬

鴨脷洲海怡半島本周末僅錄一宗2座高層D室成交，實用面積527方呎，兩房向東北，享香港仔避風塘景，放盤僅一天，即以915萬元成交，呎價17,362元。原業主2018年以846萬元購入單位，持貨剛滿三年，賬面賺69萬元。將軍澳新都城於父親節周末錄得三宗成交。其中，2期9座中層D室，實用面積538方呎，三房套房間隔，擁內園景，以915萬元易手，呎價為17,007元。原業主2009年以308萬元買入單位，持貨12年，現沽貨賬面獲利607萬元，升值近兩倍。