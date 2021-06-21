上午9時25分

A股偏軟，上證綜指跌9點或0.27%，報3,515點；深證成指跌20點或0.14%，報14,563點；創業板指跌3點或0.11%，報3,235點。

上午9時21分

亞太區股市普遍偏軟，恒指跌299點，報28,501點；H指跌99點，報10,546點；科指跌86點，報7,955點。主板成交299點。

滙控（5）1歐元出售法國零售銀行業務，挫2.44%，報46.05元。

中電訊（728）調整公司派息政策，2021年現金方式分配的利潤不少於該年度公司股東應佔利潤60%，並在A股發行上市後三年內，每年分配的利潤逐步提升至當年本公司股東應佔利潤的70%以上，同時自2022年起宣派中期股息。中電訊股價升3.43%，報2.41元。

中駿（1966）分拆物管公司中駿商管（606）招股，招股價介乎3.7元至4.6元，每手1000股，入場費約為4646元。中駿股價微升0.3%，報3.33元。

日經指數挫871點或3%，最新報28,093元。

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