環境、社會和管治（ESG）投資近年大行其道，ESG三字幾乎隨處可見，不過香港投資者普遍對這種策略不熟悉，不知道從何入手。

認識五大ESG投資策略

事實上，ESG所涉獵的投資範圍非常廣泛，近年有不少資產管理公司和機構投資者，將ESG因素融入投資決策當中，而最常見的主要有五種策略，包括負面篩選、正面篩選、標準篩選、創效投資，以及企業互動。

當中最為人所知的莫過於負面篩選，基金經理會按照若干的篩選準則，將特定企業或行業排除於投資組合之外，例如避免買入所謂的罪惡股票（sin stocks），即從事煙草、軍火及成人娛樂等行業的股票。

另外，基金經理亦會透過正面篩選，投資於不同行業當中，ESG成績相對優異的公司。除了以上的篩選準則，資產管理公司亦會根據經合組織、聯合國等組織的國際性標準，從而作出投資篩選，此為行業常見的標準篩選方法。

更進一步是運用影響力，為社會締造正面影響，創造可持續性發展。當中包括創效投資，透過社會投資，如為弱勢社群和中小企提供資金和援助，長遠建設一個更美好和更包容的社會。除此之外，機構投資者會借助可行使的股東權力，例如運用股東投票權，或與公司管理層直接對話，透過主動影響企業行為，為投資者創造長期價值。

「綠色」專門投資工具

利用這些策略，基金經理更能兼顧社會價值之餘，為投資者創造更理想的財務回報。雖然近年關於ESG投資成效的研究，不少都集中在股票之上，但是ESG投資策略並不是股票專利，綠色、社會和可持續發展債券等固定收益投資，近年日漸受到市場關注。

全球首隻綠色債券在2007年首次發行，發行人需要承諾將集資所得用於對環境產生積極影響的項目之上，這些項目包括可再生能源、能源效益、污染預防，以及廢水管理等。時至今日，綠色債券的總發行金額已經超過1.18億美元，而全球最大的綠色債券發行地區為美國，中國和法國則緊隨其後。

注意主題政策受惠行業

了解ESG投資的策略和工具之後，投資者還要從主題、政策和行業等三方面作出深入分析，從而捕捉ESG的相關機遇。例如氣候變化這個與環境息息相關的重要議題，近年便成為各國政策的關注重點。以中國為例，政府早前便在「十四五」規劃當中，公佈了有關綠色發展的計畫，並且爭取在2060年之前達致碳中和目標。

面對政策的轉變，投資者可從中尋找出ESG投資所帶來的龐大機遇。在內地的可再生能源領域，風力渦輪機、太陽能電池板和電力轉換器的生產商可望因而受惠。隨著行業持續擴張，這些企業有望實現更強勁的盈利增長。

而在農業領域，精準的技術有助農民增加農作物收成之餘，減少對環境的影響，能夠保護「碳匯」（即森林、土壤、海洋、凍土等，用以吸收和儲存二氧化碳的自然「倉庫」），同時可在糧食生產過程中減碳，而受惠者包括那些透過再生方法生產原材料的企業。至於房地產行業，則利好生產低成本絕緣物料和提供技術協助管理公用事業的公司。

滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞

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