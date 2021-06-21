今日收到消息之後，一直想寫幾句，同讀者們講聲拜拜，但由下午至飯後，再睇完蘋果新聞直播，再睇華爾街戰線，仍然久久不能下筆，只係一直回想起2014年有幸開始在蘋果撰寫專欄的一點點回憶。

自己當時的工作和財經是似近還遠，實在是想不到有機會在蘋果財經版撰寫專欄。但當年機緣巧合之下認識千頌C，覺得她文筆生動有趣，而她更是把財經娛樂化及親民化的第一人，而自己正如她所形容那樣，是一個「表面上成日派膠，但內心係一個當炒股係畢生興趣嘅毒L」，所以成日同佢講「膠」嘢，仲記得有年過年，和她腦震盪了一下以下對話：

「/有冇男朋友？

現呈三白兵利好的陰陽燭形態，待確認轉勢後，會順勢追入

有冇女朋友？

非證監會持牌人士，無須申報。Jessica C啦, Angelababy…上述女性並無持有

男／女朋友咩樣呀？有冇相呀？

未持有超過5%此須予披露水平/」

當時自己的工作算是「專業」，同樣財經亦算是一個「專業」，但自己常常覺得「專業」並不一定是沉悶而枯燥，可以好「喱民」，可以好有趣，所以甚至現時在不同平台做直播時，自己都常常把感情世界拉進財經，一點都沒有西裝骨骨「專業」的樣子，所以在數次類似以上的對話之後，便千頌C便引薦小弟認識了股榮大哥。

和股榮大哥一餐飯的時間中，話不多，但句句精警，更是給當時作為門外漢的我很多啟發，更十分多謝他在一餐飯的時間便拍板給予小弟在此寫欄的機會，亦多謝他對題材、內容各方面給予我極大自由度。於是自己嘗試寫一些當時無太多人關注的操盤心態、心法和心理，後來更融入自己常用的技術分析之中，由在職到全職操盤的心路歷程一一都記錄在這個欄目之中，所以對蘋果財經之情，實在難以言喻。

26年的蘋果，自己有幸在其中7年留下過雪泥鴻爪，實在與有榮焉。聚散不由你我，唔知以後小弟有冇其他地方可以寫欄，各位讀者，自由之路山高路遠，有緣於江湖再見。

灝昇

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