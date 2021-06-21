特約報道｜英國政府開放BNO簽證政策以來，截至上月申請人數已經超越3.4萬人。曼徹斯特是許多港人考慮移居的地點，因當地工作機會多，物價比倫敦來得低。近日有曼徹斯特大學區與市中心商業區交界的新盤，非常適合放租式投資。展會更有英國回流物業專家、英國物業律師及曼徹斯特大學畢業生分享物業資訊、法律需知和作為學生的揀租盤心得。

樓價未來4年預計升26%

目前曼市樓價較倫敦低出一半，隨著當地經濟發展，可以預期樓市逐會上揚。即使經歷脫歐及疫情逆境，曼市樓市波動幅度低，樓價穩守未見下跌。根據市場數據，當地樓價在過去一年錄得5%升幅，在疫情下仍維持穩定增長。據匯豐研究顯示，曼徹斯特樓盤為優質收租型（Buy-to-Let）的投資產品，其租金回報是全英最高城市之一，平均達6厘。在未來4年，曼徹斯特市中心樓價預計將升近26%，預期有不少投資者改將目光從倫敦北移至曼徹斯特。

加上未來英國中北部地方的英國高鐵2號線（HS2）項目，將會是英國繼歐洲之星後第二條高速鐵路。鐵路通車後可縮短倫敦至曼市的乘車時間至一小時。預計可為曼徹斯特帶來更多流動人口、就業機會及經濟增長，帶動房屋需求進一步上升。

貼近大學區 擁龐大租住需求

曼徹斯特不僅是經濟重鎮，同時也是學術之城，當地具有多間國際知名的大學，有來自世界各地的學生負笈到此升學，單是曼徹斯特大學已有超過40,000名學生，因為宿舍嚴重不足，大量學生都要在外租樓，所以大學區與市中心一帶樓盤非常熱門，是投資英國物業收租的首選地區。新盤座落市中心M1郵區，曼徹斯特都會大學以北、Oxford Road 以西一帶區域，位置甚受大學生歡迎，步行8分鐘可至曼徹斯特大學及曼徹斯特都會大學。

項目的交通配套完善，步行4分鐘達Oxford Road火車站，只需2分鐘車程可至市內大站Piccadilly站，而且步行13分鐘可至核心商業區Spinningfields金融中心，吸引上班族租客入住。樓盤鄰近Sainsbury、Tesco等超市以及多間餐廳、咖啡店、酒吧，而且徒步10分鐘可到達曼徹斯特唐人街，7分鐘車程更可達市中心購物區，如大型購物商場Arndale Shopping Centre及Harvey Nichols 百貨公司等。

率先報名參加曼城核心M1地段全新精緻公寓展銷會

新盤Barclay House精緻公寓採用Loft設計風格，時尚實用，在當地市場上罕見，甚受年輕人歡迎。提供開放式及1房單位，適合大學生與上班族入住。提供華麗大堂，具有健身室、社交空間等設施，預計今年開學前收樓，售價僅20萬鎊起。

英國政府早前宣佈延長印花稅豁免措施，加上英鎊徘徊10算低水及英國央行基準利率維持0.1 厘等利好因素，目前是入手英國物業的好時機。週末展銷會特設嘉賓時段，分別有英國回流物業專家Ting Ting分析曼市物業升值潛力、英國物業律師Twiggy Ho講解入手英國物業的法律需知和流程，以及曼徹斯特大學畢業生Felix Ip以過來人身份分享大學生搶手租住地段及揀樓條件。想搭上曼城樓市的升值浪潮，買當地樓盤放租或資產增值，就要把握機會報名了解更多。

曼城核心M1地段全新精緻公寓展銷會

日期：6月26至27日（星期六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店The Boardroom（大堂樓層）

查詢：2376 1088

報名網址：https://bit.ly/2SCWp0c

講座時間表：

6月26日 (星期六) 下午1時：英國物業律師Twiggy Ho親身到場講解入手英國物業的法律需知及流程

6月26日 (星期六) 下午4時：英國回流物業專家Ting Ting分析曼市物業升值潛力

6月27日 (星期日) 下午1時：英國回流物業專家Ting Ting分析曼市物業升值潛力

6月27日 (星期日) 下午4時：曼徹斯特大學畢業生Felix Ip 親身到場以過來人身份分享大學生搶手租住地段及揀樓條件

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