【本報訊】記者經公司查冊，發現HKEE LIMITED註冊地址為灣仔胡忠大廈，並非如網頁所指的國金二期，由「中國私募股權投資基金協會」持有，該公司由陳守華所持，所報地址為遼寧省葫蘆島。

註冊地址實為「開曼-香港公司」

陳守華在內地亦持有多間公司，記者亦經商標註冊搜索網頁聲稱的「創科板」商標，顯示HKEE LIMITED地址皆為胡忠大廈，而代理人為「宏達企業服務」，記者曾到宏達位於火炭的聯邦工業大廈查詢，發現為一空置劏房單位。

而位於胡忠大廈的辦公室實為「開曼-香港公司服務」，為離岸公司提供信託和公司管理服務。

本報亦發現，陳守華在港曾為「世界華人聯合會」公司董事，但經已解散。現時他在中國的業務較多，在LinkedIn中顯示他為喬布斯國際投資顧問（北京）總經理，公司專為香港及海外公司提供註冊服務，並出版《Jobs喬布斯》雜誌。

記者亦抽查在「股交所」掛牌的香港公司，其中「中新傳媒」全名為中國新聞出版傳媒集團，由陳守華持有；而「中國教育科學出版」則顯示陳鐵棟曾經持有公司一半股份，陳鐵棟的LinkedIn顯示，他為股交所的執行主席，在LinkedIn中他亦有宣傳企業在創科板掛牌。