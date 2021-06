恤衫應該有袋定無袋,好像是一個千古奇案,有人認為那是界定一件恤衫是semi-formal與formal的分界,但實情是觀奇氏身邊不少開訂造西裝店朋友都穿着有袋的設計,那究竟是他們着錯衫還只是另有內情?首先,很多人都會認為有袋設計的恤衫是為了擺放一些細少的物件,如卡片及鋼筆等等,但這個做法我是絕不會認同的,因為在細小的胸袋內擺放東西,只會令袋身變型而破壞整體的觀感,所以到了今日胸前的口袋純為裝飾之用而沒有有實際用途,除非你是80年代電影中的「死飛仔」,會將一整包香煙放在胸袋就另作別論!

其實恤衫有袋定無袋的問題,大家可能需要追溯至16世紀,恤衫最早的出現是為了防止體汗弄污西裝外套,在那個年代恤衫是底衫的一種,所以一般有體面的紳士是絕不會只穿着恤衫出門,而加入衣領及袖口的設計是後期才出現。當時的勞動階層根本不可能買得起一件西裝外套,恤衫胸袋的出現是為了取代西裝外套的口袋方便他們工作時放置細小的筆記簿。到了今時今日,有袋定無袋其實已不能再用去界定恤衫是否夠formal(穿着禮服時則另計),因為那是男裝設計有趣的地方。1912年當年的美國總統候選人Theodore Roosevelt ,在演講中遇襲胸口中槍,但多得西裝內袋的50頁講稿而救回一命,所以說fashion is the armor to survive。

隨着時代的轉變,很多設計其實早應被淘汰,正如在這個人人都用手機支付的年代,愈來愈少人仍會派實體卡片,卡片套已經變得不合時宜,好像隨了擺放身份證外它幾乎沒有其它功能,但別忘記這個世界有樣東西叫manner,再說清楚點那叫做人的態度,那是科技改變不了的東西!

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略