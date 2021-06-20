上期發現樣本分析方法難以用常規方法處理後，源馬決定嘗試用「演進演算法」（Evolution Algorithm）方式，提煉有用的技術指標，並將指標放回backtesting工具測試，結果這個處於測試「此路是否通行」的algo，在78個技術指標出10個較通用指標，而且回測結果仍可接受。

TL;DR：收市價、10日平均線都高於50日平均線；50日線正在上升。陰陽燭：頂部十字星牛熊形態；黃昏之星（熊）；吊人（熊）；身懷六甲牛熊形態；陷阱牛熊形態；射擊之星（熊）；短蠟燭牛熊形態。

事實上，由78個指標抽10個指標的組合，數學上用二項式系數（binomial coefficient）可知共有12,583億個組合，難以窮盡，但develop過程的測試表現比預期中大為穩定，雖然每次得出的指標有些微分別，但整體上RSI（30買/70沽）、MACD柱正負的「基因」大多都被自然淘汰，反而和移動平均線相關的幾個指標則是「優質基因」常客，大概是源於樣本中有多隻如SQQQ的爆跌股，移動平均線發揮到保護作用。

從結論開始，因為algo尋覓的是通用的策略，要在17隻股票樣本中總計獲得最好的成績，所以對比亂買亂賣的隨機群組表現時，會發現algo顧到頭顧到尾不顧中間，嘗試收窄在下跌股的虧蝕，並在強勢股中爭取較佳回報，甚至在不同測試中，表現較佳的強勢股亦不同──畢竟456兆個的組合過龐大了。不過對於想靠一招走遍天下的朋友來說，結果是殘酷的：algo顧到頭顧到尾時，中間的就顧不到，表現往往較隨機群組差。

從總結表中可以看出，優生學在處理強勢股Tesla、Apple、港視（1137）、港交所（388）、騰訊（700）裡，都跑贏隨機群組三成至近一倍。而下跌股方面則並不算十分突出，部份應歸因為優生學algo計分時包括沽空，但backtesting則不配容。

Algo中一個比較特別的地方是卓爾（2098），該股期內由經調整後的3元炒上11元，再瀉至0.5元，algo上演一幕股價跌8成（下圖灰線），但獲利達9成（綠線）的戲碼。這對algo整體策略有頗大影響，因為計分是所有樣本總和，而個股分數是買賣後結餘除以結束日收市價計算，意味algo假設11蚊沽貨，11除0.5相當22分，若以Tesla結束日收報676.88計，就要在30.76元位置買貨，才能獲得22分。

最後是algo運作介紹和有待改進的地方：

—完整原碼同樣可在github下載（blog有連結）

—測驗指標主要約60個陰陽燭，其他現階段只有MACD、RSI和移動平均線關係等，如5日線高於或低於10日線等。

—algo首先創造300人，並隨機將78個「基因」分配給他們，每人帶10個基因。於file頭可修改設定。

—測試所有股票樣本，股民根據股票技術面和基因相符程度決定買賣，較多符合的基因則買，反之則沽。

—計分後大屠殺表現最差的10%人口。

—剩下90%人隨機與另一人交配，湊合新基因；Top 10%有兩次交配機會，順便維持人口相同；遺棄上一代，下一代重覆大屠殺至第50代。代數於file頭可修改。

—完成後於console print出top10的基因

—algo使用的套件TA-lib其他還有很多如CCI等指標可方便地加入。

—目前基因過於「硬性」只有正與反，如RSI寫死了30/70，其實可加入參數，讓algo自行模索RSI最佳買入及賣出的位置。但牽涉較大程式改動，之後再處理。移動平均線情況也是一樣。

源馬友筆blog

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