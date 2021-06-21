任何政府都欲以控疫、打疫苗作炫耀，美國國慶在即，拜登政府也不例外。其實，美國的疫情曾經很失威，就在特朗普卸任前的短短四個月內，每日確診人數由低位3萬升至高位30萬；拜登上任五個月後才跌至近3千。由於五個月前起剛有疫苗打，故國民確信疫苗有助降低疫情，而迄今已有四成半美國人完成接種，全球排10名內。

然而，是否因為接種疫苗或疫情改善，所以經濟好轉呢？數據上不見這因果關係。眾所周知，美國經濟由去年第三季起已從谷底復甦，至於美股更早一季自第二季見底。大額經濟都在如金融之高增值行業，但這些行業在疫情下幾乎最不受影響。論無人化，銀行早已大行其道，有大行的炒房只剩兩人睇場，無怪乎過去幾季銀行股業績亮麗。

既然銀行早已大規模自動化，員工要否返工或在家工作已關係不大，不影響業績，甚至某程度上省卻了公司成本。從事前線服務業的想盡快重開，固然會樂於接種疫苗；至於如金融界等不多受影響的，也因確信疫苗有效，在有份筍工自然命仔矜貴考慮下，接種率不會太低的，畢竟全美都有四成半，而這跟經濟前景的判斷未必有太大關係。

今年已過近半，經濟大抵定局；至於明年，從聯儲局最新發佈的經濟預測所見到，今次跟3月時的GDP增長預測一樣，失業率的則調低0.1%，通脹率也僅調高0.1%。由此可見，當局對經濟前景的判斷未見太大變化，儘管國民疫苗接種率持續直線上升。換句話說，在明知接種率和疫情皆好轉下，當局亦不認為這會為經濟帶來額外改善。

然而，話雖在家工作不太影響銀行的整體盈利，但這對團隊合作和員工歸屬感等，多少有難以量化的長線負面影響。待團隊合作或員工心理出問題至見得到影響盈利時，或許已太遲了。看來這是大行高層急於欲員工返回辦公室的主因。其他行業料跟。

這篇應是最後一篇。假使《蘋果》一早遷冊台灣，或可留一口燈。一切都太遲了。身在海外的，你們先行一步，有責任延續香港精神，令《蘋果》在他方之地復活重生。

羅家聰

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