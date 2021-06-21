【本報訊】海底撈（6862）股價再現沽壓，上周起跌穿40元關口，其股價於4個月內暴跌54%，市值蒸發超過2,400億元。股價昨收報37.5元，較上個交易日下跌5%，為表現最差藍籌。今年2月，海底撈股價曾飆至85.8港元並創新高，當時總市值超過4,500億元。

被指業務過份擴張

內地媒體《長江商報》報道，繼去年內地疫情爆發後，海底撈也暴露出對市場敏感度不足及管理失效，疫情期間仍持續進行開新分店計劃，業務因過份擴張，導致成本大增。原材料從2019年的112.39億（人民幣．下同）增至2020年122.62億元，增長達9.1%。人力成本從79.92億增至96.77億元，增幅21.1%。

對於股價下跌原因，海底撈歸納為疫情影響。為配合內地疫情防控措施，海底撈從去年1月26日起暫停中國大陸地區所有門店的營業，在同年3月12日才重新營業。其2020年財報指出，去年上半年虧損9.65億元；而全年則錄得盈利3.09億元，淨利暴跌近九成。

海底撈2018年在香港上市，為專門經營火鍋業務的餐廳，開業時曾以無微不至的服務成為佳話，並引起同業模仿，至今在本港擁有5間分店。2019年8月福布斯亞洲公佈新加坡50大富豪榜，張勇以138億美元淨資產登上榜首，一躍成新加坡新首富，惟現時已痛失首富之位。