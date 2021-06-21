本報訊】上市公司造假時有聽聞，牽涉核數師失職更越來越多。港產對沖基金Argyle Street Management（ASM）執行董事黃科凱就在一次機緣巧合下，發展出透過向清盤人提供Litigation Funding（訴訟資金），控告清盤公司核數師專業失當的「錢途」。而ASM接手的個案都能成功獲得賠償，賠償金額更以億元計算。

由2015年開始，ASM劍走偏鋒，開闢狙擊核數師失職的「財路」。曾從事法證會計（Forensic Accounting）的黃科凱指出，過往ASM其中一個業務，是透過低價收購被清盤公司的債權，之後再變賣資產賺取差價從而獲利。然而，在參與收購的過程中，他發現不少核數師有疏忽，導致清盤人的公司資產受損害，故此想到為清盤人提供一筆Litigation Funding（訴訟資金），向為清盤公司審計的核數師進行民事索償，從而獲得較高賠償金額。

做足評估始會出擊

他指出，這盤「生意」事前要做足功課評估，在清盤公司堆中找尋合適對象，才能重錘出擊。「因為每次公司都要向清盤人，投入大約300萬至700萬美元（約2,300萬至5,400萬港元）資金，所以事前除咗要細心判斷訴訟勝算高唔高、核數師有無涉及疏忽之外，最重要係，最後係咪能夠喺訴訟對象中攞到賠償，所以十單只可以揀一單嚟做。」

黃科凱坦言，由2015年至今，出手十次均百發百中，每單獲取的利潤更至少有一倍或以上。不過，這盤生意的風險亦高，假如打輸官司更可能要賠償天價訟費，故此鎖定的對象一般為被發現有造假嫌疑的公司，勝算才會較大。「事實上，假若只調查到公司造假數，並不足以控告核數師有問題。我哋需要搵到證據，證明核數師審計程序有專業失當，先可以切實控告核數師。」

他舉例指，過往有上市公司在內地出售一款產品，報稱一年收入100億元，但原來該產品在全中國的銷售總額，都沒有100億元。在這個情況下，核數師便很大機會沒有做足工夫，去認真查證公司收入，構成疏忽職守。

會計師樓多願和解

在其抓住把柄後，有聲望的會計師事務所，若知道其核數師在審計過程中程序有不足的地方，亦會希望早點和解，賠錢了事，以免對簿公堂影響公司聲譽。因此，ASM只會鎖定大型會計師樓，且有實證證明核數師有明顯疏忽的案件來做。他笑言，「大型會計師事務所會買足專業彌償保險，出事後，保險公司都會有一定額度嘅保險賠，對我哋嚟講都比較穩陣。」

黃科凱直言，業內對於向清盤人提供訴訟資金，資助正在清盤階段的公司去打官司，風氣仍不太盛行。「因為喺香港，助訟或包攬訴訟係犯法嘅，但Third Party Litigation Funding就係合法，只不過兩者界線模糊，要熟悉相關條例嘅公司先敢做。」他又指，現時ASM更計劃殺出香港，將生意擴展至新加坡，望可與其他國際性基金公司一較長短。