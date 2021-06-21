【本報訊】美國聯儲局上周大幅提高今年的通脹預期，同時提前加息的預測時間表，游資抽走效應造成亞太區小股災，日股最多大瀉4%，多達33個行業指數下跌，台灣、韓國等地股市見紅，港股亦一度跌逾400點。

市場資金在加息預期下，從各國市場抽走流入美元區，具投資市場指標性的美國10年期國債孳息率升至1.472厘，美滙指數略為回落，但亦企穩92元水平。

本周一開市，日股的跌幅最大，除航空股以外，東京證券交易所的33個行業子指數都無一倖免。至於日經平均指數曾跌4%，一度失守28000點，是一年來首次，收報28010點，跌953點，跌幅3.29%。指數中225隻股份中，多達90隻股份跌逾3%，其中權重股優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷下跌4.35%、軟銀集團下跌3.51%。錄得升幅的則只有七隻，升幅最大的公司千代田化工建設亦僅升1.23%。

台積電全日低位收市

台股跌幅亦達1.48%，收市報17062點，台積電以全日低位583元收市，跌幅3.32%；聯電亦以接近全日低位收市，報51.2元，跌1.92%。而韓國方面，韓元觸及近三個月低位，南韓KOSPI指數收報3240，跌27.14點或0.83%，三星電子和SK海力士分別跌0.75%和2.01%，外資淨賣8,921億韓元（約7.86億美元）。

港股方面，午後曾挫486點，低見28314點，失守失10天線（約28681點）和50天線（約28724點），收報28489點，跌312點或1.1%，全日成交額1,573億元。其中滙控（005）領跌76點，整個金融板塊領跌197點。而北水走資4.8億元，騰訊 （700）淨捱沽40.6億元，全日股價跌2.1%。至於昨日逆市升的電訊股則獲北水加倉。

大和資本市場首席經濟師賴志文分析，早前美元的低息環境，令達千億美元資金流入港股，在市場預期美息會提高的前景上，提早部署撤走，「當美息會高過港息10點子甚至20點子，就會令資金好快流出。有班人外圍借好多錢沽美元，兌換做港幣，呢一年賺咗唔少錢，要還返。所以資金有反應都唔出奇」。

經濟師：市場反應過大

不過，華僑永亨銀行經濟師李若凡則認為市場反應過大，美國聯儲局未有確實的數據支持加息，而且加息之前會縮減量化寬鬆（QE），不過，目前連QE的細節都未有，討論加息言之尚早，這輪因加息憂慮做成的資產調整未必可以持續，「之前市場上的倉位太集中在價值股、大宗商品，所以同時沽貨就放大咗個影響」。