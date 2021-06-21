【本報訊】美國聯儲局立場轉鷹，一度令投資者擔心美國提早加息，拖累美股上周五晚挫逾500點。不過，擔心加息的陰霾稍有消弭，昨晚美國三大股指表現回暖，直至昨晚10時，道指報33621點，升331點或1.01%；標指報4195點，升28點或0.68%；納指開市後不久走軟，報14062點，升32點或0.21%。

分析師：估值太高 或跌兩成

評級機構穆迪首席經濟師Mark Zandi接受美國CNBC訪問時表示，投資者為市場顯著調整作準備，認為聯儲局取態轉鷹令投資者產生恐懼，或令美股回吐一至兩成。而與過去數年不同，他認為現時股市估值相當高，下跌後不會快速反彈，或需一年時間才回到下跌前水平。

Mark Zandi認為，目前經濟正在轉強，聯儲局需改變策略，調整寬鬆力度。美國10年期國債債券孳息率已跌穿1.5厘，昨晚見1.47厘。不過，他認為目前情況不指望息率長期處於1.5厘水平，因為美國經濟正在復蘇，預期通脹會高於疫情前水平。他亦警告今年急升的商品和加密貨幣市場將出現大幅拋售，房地產市場或因為利率向上所受影響會持續一段時間。另外電報道，聯儲局主席鮑威爾和財長耶倫，昨出席總統拜登與金融監管官員的會議，內容包括美國金融系統及金融機構狀況。