環境、社會和管治（ESG）投資近年大行其道。ESG所涉獵的投資範圍非常廣泛，近年有不少資產管理公司和機構投資者，將ESG因素融入投資決策當中，而最常見的主要有五種策略，包括負面篩選、正面篩選、標準篩選、創效投資，以及企業互動。

當中最為人所知的莫過於負面篩選，基金經理會按照若干的篩選準則，將特定企業或行業排除於投資組合之外，例如避免買入所謂的罪惡股票（sin stocks），即從事煙草、軍火及成人娛樂等行業的股票。另外，基金經理亦會透過正面篩選，投資於不同行業當中，ESG成績相對優異的公司。

更進一步是運用影響力，為社會締造正面影響，創造可持續性發展。除此之外，機構投資者會借助可行使的股東權力，例如運用股東投票權，或與公司管理層直接對話，透過主動影響企業行為，為投資者創造長期價值。

利用這些策略，基金經理更能兼顧社會價值之餘，為投資者創造更理想的財務回報。雖然近年關於ESG投資成效的研究，不少都集中在股票之上，但是ESG投資策略並不是股票專利，綠色、社會和可持續發展債券等固定收益投資，近年日漸受到市場關注。

全球首隻綠色債券在2007年首次發行，時至今日，綠色債券的總發行金額已經超過1.18億美元，而全球最大的綠色債券發行地區為美國，中國和法國則緊隨其後。

了解ESG投資的策略和工具之後，投資者還要從主題、政策和行業等三方面作出深入分析，從而捕捉ESG的相關機遇。例如氣候變化這個與環境息息相關的重要議題，近年便成為各國政策的關注重點。面對政策的轉變，投資者可從中尋找出ESG投資所帶來的龐大機遇。在內地的可再生能源領域，風力渦輪機、太陽能電池板和電力轉換器的生產商可望因而受惠。隨着行業持續擴張，這些企業有望實現更強勁的盈利增長。

歐維鈞

滙豐投資管理高級市場策略師