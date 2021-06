有些名人,千方百計保護子女,希望鎂光燈不要太早照在子女身上;也有些人,把握每個機會拎仔女出來,為他們盡早博多些exposure。鄭嘉穎與陳凱琳這一對,明顯是attention-seeking的後者,佬編is not here to judge,只是想忠告一句,下次影相,可唔可以唔好同電視台一樣咁是是旦旦?

以親子family photo來講,輯相是不合格的。家庭照首重自然、溫馨、和諧,場景首選是讓孩子開心放鬆的地方,例如戶外大草地、又或者是很多玩具的室內playroom。睇返輯相,只見鄭家四口在半島房內的窗前起勢咁影。兩個仔就像道具,一時擺左邊,一時擺右邊。

服裝方面,色tone本來尚算和諧,可惜,鄭嘉穎的打扮太搶眼了。先不說飛了半截出來的皮帶、好驚會撞親個仔的鋼錶,以及慌死人唔知的Thom Browne帆布鞋,單論那條retro褲鏈,就令人想問:「到底搞乜鏈?」

有些東西,後生玩就叫復古,老嘢玩就,sorry,真係老套。褲鏈這種東西,是一個好例子。雖然每隔幾年就會come back一次,但真正大紅大紫,阿豬阿狗都掛一條的時期,好像只有90年代,Avril Lavigne、Linkin Park、Operation Ivy那股punk rock熱潮。再加上着鞋唔着襪、七分roll腳,這種十幾年前的公廁配搭,簡直是時代的眼淚。又或者,鄭嘉穎其實是為了100毛的《大MK日》而dress up。否則的話,無論掛幾多條鏈,其實都是無鏈用。

