【本報訊】近期樓市再度轉熱，市場預期樓價指數即將破頂。有別1997年樓市處於高息及泡沫狀態，學者認為，現時樓市與97年不能直接比較。

自1997年回歸後數年的樓市跌幅和經歷2003年沙士後，香港樓價開始穩步起飛。根據差餉物業估價署資料，雖然2008年經歷了全球金融海嘯和相關股災，當年的樓市指數仍然有上升趨勢。

直至2012年，樓價均數首次破200點，2017年均數更達300點。未來樓價亦有望破頂，預料超越2019年6月歷史最高位。

學者：辣招副作用大於效益

香港中文大學經濟學系副教授莊太量接受本報電話訪問時稱，1997年至今，樓市主趨上升，箇中原因不外乎以下三點：2003年開啟自由行，內地資金興起，以及2008年美國印鈔；中國外滙儲備於過去10年急速上漲，至今已達300多億；加上不少內地學生近數年來港讀書，香港變相成為出口教育的地方。而且，來港就學人士需要在本地租樓，帶動附近樓宇租務上升，撐住租盤。

料長時間維持高樓價

2008年金融海嘯時，美國大力印鈔，而聯繫滙率制度使港元與美元掛鈎，令香港資產持續上升。由於沒有輸入建築工人，擴大供應會令建築工人的薪金上升，導致成本上升。在這低息環境下，香港難以壓低樓價。

莊太量認為，香港政府推出之「辣招」的副作用大於壓低樓價的效益。二次置業需繳納更多稅項，使二次置業人數下降，以第二個單位放租的人亦隨之減少，導致租盤嚴重短缺。而需求仍然高企，令租金一直維持於高水平。再者，辣招限制市民換樓，即使樓價下跌，市民也未必肯出售單位。

1997年為80至90年代樓價指數的最高點，被問及當時與現在市況的相同和相異之處時，莊太量直言兩者難以比較，但前者較容易遭泡沫爆破。他形容當年處於高息環境，樓價是靠香港人的購買力帶動。因此樓價高只是虛火，而且下跌速度頗快；反觀，現在處於低息環境，樓價主要靠資本帶動。而且受量化寬鬆帶動，加上有內地資金置業，高樓價因此維持較長時間。

莊太量形容，香港樓市只是一個極小的市場，全香港一年的新盤單位約1萬個，假設每單位1,000萬元，那麼要買起香港一年的新盤單位大概需要千億，只是相若於香港股市一天的成交量。

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