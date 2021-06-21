【本報訊】樓價直逼歷史高位，地產代理高層趁機沽貨離場。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，逾三年來首度沽貨，其持有收租多年的荔枝角曼克頓山6座高層D室，實用面積538方呎，屬於兩房間隔，剛以1,190萬元易手，呎價22,119元。

嘉順苑3年升值九成

資料顯示，單位由萊昌有限公司持有，公司董事為陳永傑，早於2008年初以485萬元購入，持貨13年賬面獲利705萬元，升值1.4倍。陳永傑表示，是次沽貨屬重整投資組合，未來仍看好後市，會繼續物色其他物業收租。他亦指，CCL直逼歷史高位，部份屋苑已破頂，預計CCL最快下月創歷史新高。而他今次賣出的曼克頓山兩房戶，造價理想，市場放盤只有一星期，原本叫價1,200萬元，稍為減價10萬元便獲承接。

陳永傑鍾情西九龍物業，早於2017年斥700餘萬元，向新地（016）購入南昌站匯璽III一個中層一房單位收租。

新一期白居二蜂擁入市，帶動二手居屋樓價急升。市場消息指，沙田嘉順苑高層6室，實用面積445方呎，兩房間隔，剛以585萬元未補地價易手，呎價高達13,146元，創沙田未補地價居屋呎價新高。原業主2018年以310.8萬元一手購入，持貨滿三年SSD鬆綁沽貨，賬面獲利274.2萬元，升值近九成。翻查成交紀錄，同層7室單位，實用面積449方呎，上月未補地價以540萬元易手，反映相隔僅一個月，屋苑樓價急漲約8%。

利嘉閣彭錦添稱，青衣青俊苑本月暫錄得四宗未補地價成交，平均呎價11,831元，與5月份10,844元比較，按月急升9.1%。

其中A座中層1室，屬實用面積436方呎兩房戶，獲白居二人士以528萬元承接，呎價12,110元。原業主2015年7月以255.1萬元購入單位，賬面獲利272.9萬元，物業升值近1.1倍。