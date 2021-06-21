【本報訊】疫後網購急速發展，傳統商企蜂擁轉型做「新零售」，在香港紮根8年的電商平台友和YOHO近期獲日本城（1373）及本地集運公司Buyandship入股，並力谷線上線下整合。創辦人胡發枝（Franz）接受專訪認為，電商轉型並不容易。

夥拍日本城 增物流能力

友和於2013年由八十後夫婦Franz和徐嘉穎（Kathy）共同成立，比電商龍頭香港電視（1137）還要早，主打家庭電器及消費電子產品。隨着公司發展規模提升，正面臨倉存及物流限制，「我哋夾住日本城係希望大家可以share一個共同scale，可以發展好個倉存同物流能力」，至於與Buyandship合作，是藉此將產品帶出香港市場，Franz指目前合作反應良好。

友和過去三年GMV逾億，單計去年增長達1倍，該公司目前有兩間門店，分別位於長沙灣及觀塘，每間均逾萬呎，Franz表示，今年內亦會於港島區開1間分店，擬明年亦在新界東及西各開1間。

擴張計劃方面，Franz透露，會引入大型電器的倉存物流公司成為策略性投資者，提升大型電器倉儲物流效率。他又指出，電商發展已獲得市場肯定，越來越多大財團加入投資，友和尋求投資者亦較以往方便，並已準備好迎接市場競爭。