【本報訊】擅長「捉假」的黃科凱，歸納出造假賬的常見徵兆，如公司高現金但高負債、業績逆市遠勝同業過份造好，以及公司架構過度複雜等。

他指公司現金存量很高但同時卻不斷借貸，就很大機會造假。「借錢都要利息，點解自己有錢唔用，但去借錢？成件事解唔通。」另外，逆市大幅跑贏同業的公司，亦值得警惕。「例如喺疫情下，所有零售業績慘淡，但有一間竟然生意特別好，咁都應該要留意。因為好多時候，嗰啲公司資金鏈瀕臨斷裂時，為借錢應付債務需要做大條數。」

據其觀察，資源類行業較易造假，因為現金流龐大，追查較有難度。「但都唔係完全查唔到，投資者要對照行業前景，睇下嗰間公司喺行內係咪一枝獨秀。如果行業差，但公司樣樣指標都好，或者同一個物料佢明明貴過人十倍，但定單仲多咗，呢啲都好可疑。」

黃科凱指，如果對比兩間相同行業及地區公司，兩者毛利率或應收賬款差距大，則會對其數據產生疑問。行內做法是查核稅表、出入口紀錄等官方數據，並循各方面了解公司的客戶與供應商，以檢驗數據的可靠性。

同時，安排假客、假單製造不存在交易，亦是造假較常見手法。「好似有次要去上海查一間公司造假，真係要逐樣逐樣核對，好似某年某月係咪真係有過會面等等。」