今年以來，長和（001）旗下的和記電訊（215）大升34%，新鴻基地產（016）旗下數碼通（315）大升14%，中信股份（267）旗下的中信電訊（1883）只升5%。和記電訊與數碼通今年平均預測PE 18倍，中信電訊只是8.4倍，追落後。

1) 中信電訊2007年上市，初名「中信1616」，IPO價2.58元，現價2.56元，掛牌14年無升幅。上市年賺2.63億元（EPS 0.143元），今年預測賺10.8億元（EPS 0.294元），增幅310%。公司市值94億元，中信股份持57.99%。

2) 2020年，中信電訊營收89.23億元，跌1%；純利10.23億元，增2%。今年疫情緩和，預測盈利10.8億元，增6%，預測PE 8.7倍，較6年平均10.8倍折讓二成。其他同業，預測PE頗高，電訊盈科（008）54倍、香港寬頻（1310）47倍、和記電訊23倍、香港電訊－SS（6823）15倍、數碼通12倍。

PE在同業中最低

3) 中信電訊往績股息率9.2厘，今年預測10厘，較6年平均高出4厘，在同業中最高。同業平均7.8厘。

4) 中信電訊今年預測PB 0.93倍，較6年平均1.23倍24%。同業平均1.82倍。

5) 中信集團近年不斷整頓資產，私有化亞洲衛星（前1135）與大昌行（前1828），及出售南方錳業（1091，前名中信大錳），未來私有化中信電訊不能完全排除。

★中信電訊現價2.56元，目標價3.43元，潛在升幅34%；目標價折合股息率仍達7.5厘。聯昌國際睇4元，星展睇3.7元。

同場加映：中海油田服務（2833）今年2月高價11.44元，現價6.63元，調整高達43%，其A股（滬：601808）只調整32%，而同期紐約油價則大升19%。

中海油服今年預測PE 8.5倍，較中石化油服（1033）的14.1倍大折讓；預測PB僅0.66倍，較中石化油服的1.35倍大折讓。中海油服H股較A股折讓達62%，雖低於中石化油服H股的69%，但亦已非常吸引。

中海油服現價6.63元，追落後，博收回過去四個月跌幅的一半失地，目標價9.03元，潛在升幅36%。中信證券睇13.6元，中金睇13元。

何車