《全球樓行》推出全新系列「Sakura Japan呈獻：移家到日本」，由6月7日起，一連三個星期一，晚上9時，帶你聽聽當地的港人故事。

Sakura Japan呈獻：移家到日本 第三集

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第三集主角是港人攝影師Jason，他本身很喜歡沖繩， 2018年一家三口，以經營管理簽證方式從香港移居沖繩，並開設婚紗攝錄公司。可是，日本的學校是以居住地址分派學位，並不承認經營管理簽證的辦公室地址，由於Jason一家剛到埗時只寄居在辦公室，遲遲未租屋令兒子無法在4月入學。在日本租屋需要日本人作擔保，外國人租舖租屋都困難重重，日本人一看到Jason的名字已經搖頭說不，由2018年至今他搵舖仍處處碰釘。

Jason沖繩消費水平不比香港便宜，但食物質素有保證，在住屋租金仍是相宜的。如果在當地每月有逾20萬日圓（約1.4萬港元）的收入，足以養活一家三口。

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Sakura Japan專營一、二手日本房地產，設有駐日團隊，提供買賣、租務管理、移居簽證等服務。

https://www.facebook.com/e.jphse

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