2014年，我用渾水這筆名在網上寫了一系列的文章，以極刁鑽古怪的金融技術角度去分析當時的雨傘運動，非常viral，在網上累積了少量名氣，引起了《蘋果日報》財經版股榮的關注。他遂親自邀約我在《蘋果日報》寫專欄。

當時香港主流財經版都是給一些冇水平的老屁股把持着，青黃不接，股榮有改革的心，引入了不少年輕作家。股榮連番改革後，版面一下子變成了小清新。

寫了專欄後，認識不同各界好朋友，例如馮睎乾和中大師兄香樹輝，我的名字間中也出現在他們筆下。漸得多人賞識，專欄越來越多，也成為財經作家，至今出了五本書，高峯時期一個禮拜寫超過一萬字。

當時跟人說自己寫《蘋果日報》，也有莫名其妙的自豪感。現在更加唔使講，《蘋果》如此田地，能夠一起捱到最後斷氣，更是與有榮焉。

喺訂閱制仲未盛行嘅年代，《蘋果》出現過幾年嘅營運困難，佢哋開始搞新項目，仲記得有段時間我每日要八點起身去《蘋果日報》大樓做直播。後來，我多次主動同股榮講自願減稿費，就算唔畀我都無所謂。上年開始，《蘋果》作家逃亡，我請纓多寫一日，同樣地，也是不計較任何稿費。

雖然和股榮合作了很長的時間，但係我哋唔係特別多交流，他很有正義感，但很難聊。

我是《蘋果日報》財經版一個不錯的消息提供者，有幾個驚天地泣鬼神的B1跟我有關，事後他會約我食飯。我們可以整頓飯沒有交流，我知道大哥不喜歡社交說話，也不勉強，大家合作做朋友舒服就好。

心底裏，我對佢心存感激。

曾經跟不同專欄分手，以今次這種方式和讀者說再見，我很不甘心。但我唔想留畀《蘋果日報》最後嘅文字，只剩下憤怒和怨懟，這點知遇之恩，我永記心上

蘋果令牛頓發現萬有引力，喺嗰個年代，蘋果啟蒙一代人，走上科學發展嘅道路。喺今天，蘋果依然帶領人走向更文明嘅方向，令人可以站開巨人肩膊，俯瞰世界文明，擁抱普世價值。唯獨不變嘅係，今天我們可以準確計算天體嘅運行，但係冇辦法計算人性嘅瘋狂。對，即使現代化的今天，人性依然非常瘋狂。小小的蘋果，改變了世界，啟迪了人心。

結筆時，電腦播緊撐新疆棉花陳奕迅的《最後派對》：「……開心的派對，散後無法聚，放我於心裏。新的工作裏 一追再去追，未開出最後的花蕊。你別要氣餒，何妨留戀一歲，多一歲，一歲。」《蘋果日報》報慶後兩天就要說再見，天下無不散之筵席，世事，多麼諷刺。

渾水

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