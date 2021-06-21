【本報訊】全球市場水浸金山，資金流入債市的趨勢未有改變，惟值得留意的是目前有13萬億美元債券屬負利率，佔整個市場約四分之一。安盛投資管理的固定收益高級基金經理李芷蘅接受訪問時稱，雖然美國正向加息步伐邁進，但歐洲仍有很多負利率債券，在全球投資者繼續追逐收益的前提下，亞洲債券直接受惠，「將錢放在負利率資產上並不合理，資金會從此13萬億美元債券，慢慢流向有正收益的資產中」。

內房債收益率7厘

她續指亞債有數個利好因素跑出，包括於疫情時有相對堅韌；普遍亞洲經濟體系陸續呈V形反彈，有宏觀經濟支持；加上估值吸引，以同等評級的高收益債券為例，亞債及美債的收益率分別是8及5厘，「投資者會覺得亞洲債好有投資價值」。

目前內房債成為市場主流，她所管理的基金持倉亦有約四成部署於此行業，平均收益率有7至8厘。內房揀債策略上，她提出三大重點。第一，是企業的土地儲備的多樣性，「如果土儲足夠，即使現在融資比較困難，亦有助加速去化」，遇上政策收緊時亦可分散風險；第二，是否屬人口流入較高的地方，現時看好廣東、浙江及江蘇這三大省份的住屋需求強勁；第三，是可動用的資金能否應付短期債務。

她指出，內房增長迅速的主因是透明度較其他板塊為高，投資者亦可留意每月公佈的銷售數據，作為判斷指標之一。美國債息走勢向上之時，選擇短存續期的內房債，除了能減低波幅，亦有不錯的收益率。

她又指，內房的業務增長已較疫情前好，惟政策仍是一大風險，「如果措施盡出，對房企來說是辛苦的，尤其是在集資方面較難」。

中國華融（2799）早前陷入債務違約風波，令市場變得敏感。於債券市場打滾十多年，她亦認為華融事件屬意料之外，有機會影響其他國企，部份投資級別債券或因而受牽連，「之前市場預計（國企）有政府支持，現時見到政府比較選擇性，亦都開始冇咁介意蔓延性風險，大家真係想注重係基本面」，此舉對市場長遠發展較為健康，惟短期會帶來波動。她又指，在岸市場已經越來越「信用分化」，料離岸市場會跟隨此趨勢。