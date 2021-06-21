科濟藥業─B （2171） 是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司，專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法，於6月18日上市。上市前兩日時代天使 （6699） 上市，開市不足半小時高見490元，較上市價173元高1.83倍，當日及翌日分別收報401和380元，從高位回落逾兩成，但與上市價173元作比較，仍高近1.2倍。科濟藥業於公開發售認購率超過434倍，市場憧憬上市初期股價有好表現。

結果上周五開報27.05元，較上市價32.8元低17.53%，與時代天使股價走勢相形見絀。

筆者想指出，科濟藥業和時代天使一手中籤率分別約5%和1.5%，均較超購逾715倍的京流物流 （2618） 約8%為低，意味着普遍要進場投資者，不論是科濟藥業或時代天使都是在上市後進場，而非用上市價買入股份。兩者上市首日分別開報27.05和400元，若以6月18日收報30和384.6元，相對是升10.91%和跌3.85%。

又看上市首日兩者平均成交價為29.5588和395.5585元，較截至6月21日上午11:20，由上市第二日開始計起低位在29.45和370.20元，則見跌0.37%和6.41%，到底上市後是買入科濟藥業還是時代天使較易輸錢，一目了然。

另可留意3月以來共21隻新股上市，截至6月18日收市，有16隻破發，除了時代天使 （6699），表現最好的就是美佳音控股 （6939），但亦較上市價高出不足兩成。證明時代天使上市初期抽高只是特例，實則3月以來抽新股難以圖利。

聶振邦

獨立股評人

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