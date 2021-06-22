【本報訊】大市氣氛偏軟下新股市場受捧。昨起招股、主要從事神經、外周血管介入醫療器械的歸創通橋醫療科技（2190），綜合多間券商數據，錄227.13億元孖展額，超購88倍。其中輝立借出93億元、華泰佔45億元、富途佔43億元。

歸創通橋醫療科技計劃發行6,000萬股，集資最多25.6億元，招股價介乎39.8至42.7元，一手（500股）入場費為21,565.2元，預計將於7月5日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。獨立股評人聶振邦認為，在現時大市氣氛疲軟下，或影響該股上市表現，甚至像半新股科濟藥業（2171）般，暗盤跌穿招股價。

另外，據外媒報道，孖展破千億元的奈雪的茶（2150）擬上限價19.8元定價，集資近50.94億元。綜合多間券商數據顯示，奈雪的茶孖展暫錄1,029億元，超購202倍。其中富途借出最多達250億元、耀才佔176億元、華泰佔170億元。據悉由於機構投資者反應熱烈，奈雪的茶昨午已截止國際配售部份認購。

聶振邦表示，根據早前公司高層表示，明年目標開設逾300間分店，「反映爆發力強，門店好快過千間，可長期持有；加上其招股規模大，街貨量多，上市初期股價或現壓力」。

中國中免最快本周申上市

此外，路透社旗下IFR報道，在上交所上市的免稅零售商中國中免，最快本周向聯交所遞交上市申請，計劃集資70億至100億美元（約546億至780億港元），有望超越快手（1024）成今年內最大IPO、及繼阿里巴巴（9988）後最大型回流第二上市新股。據悉中金、瑞銀為中國中免港股IPO的聯席保薦人。由於發行規模龐大，或有更多銀行加入。