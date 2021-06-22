【本報訊】樓市轉趨穩定，各區不乏租務成交。大角嘴柏景灣錄兩房單位以月租逾1.7萬元成交，呎價近40元。

盈峰一號租金回報4厘

香港置業翁嘉慧表示，大角嘴柏景灣7座低層E室，兩房間隔，向東望樓景，實用面積約449方呎，建築面積約618方呎。翁嘉慧指，業主以約1.78萬元放租約10個月後，近日吸引外區客洽詢，業主最終減價600元，以月租1.72萬元租出，實用呎租約38.3元，建築呎租約27.8元。據悉，新租客為兩名外籍女學生，剛完成大學學業並留港工作，心儀單位內籠企理，租金較相宜，遂睇樓後即決定承租。資料顯示，業主2011年3月以約488萬元購入上述單位，租金回報率將4.2厘。

另外，Q房網莊濟勳表示，上環盈峰一號租高層B室，實用面積568方呎，建築面積755方呎，屬兩房單位，望開揚市景，獲租客以月租3.5萬元承租，實用呎租約61.6元。據了解，業主2011年1月以1050萬元購入上述單位，租金回報率約4厘。

世紀21亞洲地產利宏基表示，灣仔仁美大廈中層D室，實用面積223方呎，向東面望市景，業主原叫租1.1萬元，放租約一個月，減租2,000元，最終以月租9,000元租出，實用呎租40元。業主2012年10月以265萬元購入單位，享有租金回報率4.1厘。