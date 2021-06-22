【本報訊】恒大（3333）近日連番出售資產套現，擬出售A股嘉凱城，又減持恒騰網絡（136）股份，料短期內可套現74億元。彭博引述知情人士指，內地在百周年黨慶之前要求中資銀行限制恒大的信貸，避免恒大萬一爆煲，拖累內地金融系統的穩定。對於限貸傳聞，恒大再次否認，但惠譽同日下調恒大及其子公司多個債券的評級。

彭博報道，最近數月有三間債權銀行已決定，今年對恒大的貸款原則上到期不再續貸，據悉該三間銀行早在今年5月恒大債急挫前，已經對恒大進行內部評估，並作出該項決定，三間銀行對恒大的借款餘額為460億元人民幣。由於7月1日為中共百周年黨慶，內地政府在此政治極為敏感期間大削恒大貸款，估計是擔心這間全球負債最嚴重的發展商破壞內地金融系統穩定。

持續受壓需收縮業務

除銀行以外，信託公司亦是地產企業的重要融資渠道，知情人士稱，對恒大借貸的十大信託中，有一家不再向恒大提供擔保的項目提供信貸支持，另一家也在審視新產品會否與恒大掛鈎。消息人士指，這些措施不等於恒大會面臨流動性危機，但還債的選項確實減少。

恒大回應稱，經公司了解，相關授信行在收緊對恒大的融資並不屬實，並稱公司與各大銀行及金融機構業務開展一切正常。

雖然恒大否認傳聞，但無法阻止評級機構再度調低對恒大的評級，惠譽公佈恒大及其子公司恒大地產、天基控股長期外幣發行人違約評級（IDR）由「B+」降至「B」，展望負面；優先無擔保債務評級由「B」降至「B-」。另一子公司景程發行、天基擔保的優先無擔保票據評級由「B」降至「B-」。

惠譽指，評級下降反映恒大持續受壓需收縮業務及減債，相信公司減債計劃仍可達到，但將面對重大的執行風險，而對恒大展望負面反映集團在債市吸納能力減弱，以及對信託貸款有較大依賴。

許家印友入股嘉凱城

在融資渠道被截斷的傳聞爆出前，恒大本周一再被發現正出售資產套現，據股權披露，恒大上周日以輕微折讓1.9%，每股6元，出售7.38億股恒騰，共套現44.32億元。另外，恒大主席許家印好友王忠明，又以約30億元向恒大購入深圳上市房企嘉凱城集團的29.9%股權。

中大房地產及金融助理教授胡榮接受彭博訪問時指，「這再次顯示恒大的朋友圈在恒大營建的重要角色，恒大總是依靠他們應付流動性危機」。