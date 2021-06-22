一覺醒來，眼見《蘋果》被一系列風捲殘雲的儀式送別，這幾天烏雲密佈，就如整個香港都蒙上陰影。

作為其中一名「末代」《蘋果》財經專欄作家，尤感可惜，誰都沒想過離別得如此突然。我的專欄在最初起題時，取名「樂活道」，當時適逢王迪詩的「蘭開夏道」終結，我當然比不上這位才女作家的影響力，只是當時特別想以本港其中的一條街命名。

思前想後，此小欄取名「樂活道」，就是提醒自己就算在最差的時刻，也要樂觀面對，認真生活。第一篇在2019年10月7日開始，只是在專欄開始不久，便爆發了疫症，一整年過去了，香港人似乎都沒有快活過。

身邊的一切事物幾乎停頓不前，親朋很多都遠走他鄉，可幸的是香港仍有堅持留下來的人，包括很多默默耕耘的新聞工作者。在黑影之下，沒有人是獨島，更何況是每天守在言論自由前線的記者們。

我的本業並非記者，只是一個普通的企管人和物業投資者，理論上即使外面風大雨大，港樓卻連升不斷，我的投資跟大市升，物質生活亦無影響。但我卻從沒想過《蘋果》遭此巨變，只是口上沒說，但對不少人而言，是一顆心靈上的大核彈。

皆因這間公司，所記載的不止是時事新聞，而是一系列的、最珍貴的本土內容。譬如說我最常看的是《飲食男女》，幾乎每一條短片都認真看過，他們所製作的飲食專題，介紹本土特色的小店、煮食技藝，水平之高在香港無出其右。

又如我常看《果籽》的旅遊專題，看見記者在印度用火焰燒剪髮，又看到記者在西伯利亞幾近全裸，從桑拿外跳到零下負71.2度的雪地上。這些極地體驗，對於我這種從沒勇氣前往這些地方的香港人而言，是莫大的腦震盪。

我平生很多聞所未聞、見所未見的趣怪奇事，都是從《蘋果》而知。此報終結，觀乎其他報業同行，我想今時今日，再不會有一間如此「黐線」的公司，願意揼本地製作這些專題了，這是香港人一大損失。

現在當然是很差的時刻，但我傾向相信還會更差，低處未算低；但願生於香港的各位，能夠保持樂觀的心面對低谷，認真生活。人生很漫長，讀者們要善待自己，韜光養晦。

信仰強拆中消磨，遍野仍無盡星火；黑夜漫長，大家面對逆境的勇氣，更要漫長。

各位珍重，珍重！

藍友斑

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