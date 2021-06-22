「呢篇文寫得好呀，做乜唔落名呀，諗個名啦，唔好嘥。」想當日一時興起喺蘋果財經即時新聞寫咗一篇好唔財經，甚至我會稱之為離經叛道嘅「財經」文章，結果上司股榮一句鼓勵，先令「收市閒情」呢個壞過凱婷、咁唔正路嘅千頌C出現。

如果你問我「收市閒情」嘅初心，我會話，我真係希望令財經新聞、資訊更加易入口，入到屋。好多人都同我講，「財經好深」、「全部數字」、「好悶」，但當時做財經記者幾年，其實喺數字、生意、金錢中間，真係有好多好有趣得來又好膠嘅趣事，係值得同大家分享。悶唔悶、深唔深，我相信一切都只係包裝。所以「收市閒情」一直會嘗試用唔同方法，去整財經新聞張「花紙」，用故仔、用唔同graphic圖片、角度去包裝呢堆銅臭味濃嘅數字，希望吸引到唔睇財經嘅朋友，都會想click入財經版睇我呢篇專欄。學唔學到財經知識？我估學唔到，但我希望你睇完嘻嘻哈哈後，會好唔覺意、好順手咁睇到財經版面其他內容，所以如果有人肯因為睇我個欄、click入財經版，我當我贏啦！

由2014到今日，希望大家都俾我呃過去睇財經新聞，而或睇完個欄，都曾經開心過，笑過。容我在此多謝兩位重要的人，股榮：沒有股榮，就冇千頌C，多謝你呢九年來放任我試，去癲，令我知道原來我可以有屬於自己嘅小宇宙；Nick：當日你同講，係因為我個專欄先睇財經專欄，嘿！證明我奸計得逞！多謝你重視呢個專欄，令佢可以曾經有動新聞版本，令我可以有更大發揮。多謝《蘋果》，令我可以喺財經世界度發癲；感謝各位《蘋果》讀者多年來支持。世界崩壞，but we will be fine。

千頌C

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