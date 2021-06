「呢篇文寫得好呀,做乜唔落名呀,諗個名啦,唔好嘥。」想當日一時興起喺蘋果財經即時新聞寫咗一篇好唔財經,甚至我會稱之為離經叛道嘅「財經」文章,結果上司股榮一句鼓勵,先令「收市閒情」呢個壞過凱婷、咁唔正路嘅千頌C出現。

如果你問我「收市閒情」嘅初心,我會話,我真係希望令財經新聞、資訊更加易入口,入到屋。好多人都同我講,「財經好深」、「全部數字」、「好悶」,但當時做財經記者幾年,其實喺數字、生意、金錢中間,真係有好多好有趣得來又好膠嘅趣事,係值得同大家分享。悶唔悶、深唔深,我相信一切都只係包裝。所以「收市閒情」一直會嘗試用唔同方法,去整財經新聞張「花紙」,用故仔、用唔同graphic圖片、角度去包裝呢堆銅臭味濃嘅數字,希望吸引到唔睇財經嘅朋友,都會想click入財經版睇我呢篇專欄。學唔學到財經知識?我估學唔到,但我希望你睇完嘻嘻哈哈後,會好唔覺意、好順手咁睇到財經版面其他內容,所以如果有人肯因為睇我個欄、click入財經版,我當我贏啦!

由2014到今日,希望大家都俾我呃過去睇財經新聞,而或睇完個欄,都曾經開心過,笑過。容我在此多謝兩位重要的人,股榮:沒有股榮,就冇千頌C,多謝你呢九年來放任我試,去癲,令我知道原來我可以有屬於自己嘅小宇宙;Nick:當日你同講,係因為我個專欄先睇財經專欄,嘿!證明我奸計得逞!多謝你重視呢個專欄,令佢可以曾經有動新聞版本,令我可以有更大發揮。多謝《蘋果》,令我可以喺財經世界度發癲;感謝各位《蘋果》讀者多年來支持。世界崩壞,but we will be fine。

千頌C

fb.com/winbigwok