這篇很可能是在《蘋果日報》最後一篇稿，雖然時間不長，這段時間也真的多謝《蘋果》的支持。上周完成的加密貨幣進階投資班更很有可能成為《蘋果》最後一個付費webinar，與有榮焉。《蘋果》的故事正正道出傳統資產例如股票，並非投資者想像的那麼穩健低風險。

回想起2月時的第一篇稿「投資比特幣的深層意義」就提及過買加密幣資產並不只是投資，而是一種意識形態，當中包含一種追求自由的意志。豈料最近幣市投資者竟因中國重申禁止交易的基調不變，而造成巨大動盪，投資者因恐怕手上的加密幣爭無法變現，爭相賣出換回人幣。實際上自2017年以來，中國政府態度一直清晰，這是一個不能在國內參加的市場。現實點看，外滙管制、數碼人民幣等政策將大大局限資產自由，反觀加密貨幣，世界通行，公平透明，也沒有加印、通脹問題，因恐慌賣出實在不智。最近中國礦場遷移、中國資金撤出形成了一個加密貨幣的去中國化風潮，短期內當然會帶來陣痛；但長線去中國化將令市場參與程度獲得平衡，在更多新興國家與投資者入場參與之下，市場反而更健康了，少數政府的政策對市場價格的影響將會降低，這也是去中心化的一部份。

不用說到比特幣，就算是市值較低的知名DeFi項目Uniswap，掌握數以百億美金用戶資金，沒有公司單位運作，沒有銀行戶口，當然也無從凍結資產，相比起來，持有加密貨幣是遠遠比起持有股票有保障，適時買入，日後手上的加密貨幣將有更大的重要性。多謝支持，有緣再會。

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 NFT

fb.com/liszechung.it