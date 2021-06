【本報訊】利華(1346)主席司徒志仁(Stanley)是製衣廠家族生意的第三代接班人,回顧起當初接手公司時,製衣業在香港已經是夕陽行業,公司更已是負資產。

Stanley接手公司時只有25歲,他回憶當初接手時,「爸爸有天跟我說公司還剩低三至六個月就會倒閉」,「我就提議父親讓我接手公司。」 ,假如失敗的話,便會回去繼續從事金融業。但Stanley接手後發現以傳統模式繼續營運出路不大,於是決定帶領公司改以輕資產模式營運,為製衣廠提供生產及技術顧問支援。正因為當年公司成功轉型,令公司在疫情下仍然捱得過,Stanley更指疫情下是收購有潛力公司的良好時機。

面對挫敗不放棄

利華今年2月收購了專門為世界級運動選手製造參戰衣的Champion System,該公司多年來都為本港單車隊代表李慧詩造戰衣,她即將出戰東京奧運的戰衣亦是由該公司製造。

但一路走來確實不是一路順風,Stanley試過遇上有旗下公司的工廠工人罷工,亦曾經喪失當時公司最大客人——日式連鎖服裝店Uniqlo。Stanley不介意談及失敗的過程,又指公司成功的原因是要don’t take no for an answer,面對挫敗亦不放棄。