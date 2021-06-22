香港連續15日本地零確診，但是股市沒有特別興奮，投資者依然擔心，突然之間，另一波疫情隨時出現，甚至，大圍柏傲莊III近日樓盤收到3.06萬張申請本票，比1997年樓市最瘋狂時灝景灣收到申請更多，但是發展商新世界（017）股價仍未能創新高，而1997年所有的本地地產股幾乎全部創歷史新高。

目前的情況的確與當年不一樣了，不是所有的新盤都能得到如此熱烈的反應，畢竟，大圍站在地利上是非常優越的，是東鐵綫、屯馬綫的交接處，不必多久，東鐵綫就變沙中綫，大圍直達港島的時間就短得多，買樓，始終地點最重要。

至今為止，全香港所有買樓的人，都認為好的地點就是方便前往中環的地點，越方便越值錢，當然傳統超級富豪居住的山頂、深水灣、淺水灣是例外，超級富豪不需要趕上班，交通是否方便不是最重要的因素。

但是，長遠的看，香港與深圳遲早合為一體，因此，新界北在長遠的將來會是等待開發的處女地，這是長線投資者應該留意的事。

新樓盤熱賣，另一個原因是地產商在新樓盤的投入大大的增加，地價越來越貴，相對之下，就越值得增加投資於建築成本，增加建築成本把樓房建的更豪華，就可以賣更高的價錢，增加10%的建築費，建出來的樓房就有如超級豪宅、五星大酒店，售價肯定比同區同時期的新盤高20%。

而且香港特區政府長遠的房屋政策，很大可能會走向新加坡模式，即以居屋為主，林鄭月娥已經說七成的政府土地會用來建公共房屋，這些公共房屋相信會以供出售的居屋為主，供出租的公屋為副；換言之，將來私人住宅土地供應會比目前更少，地價易升難跌，新盤也就越建越豪華。

曾淵滄

財經評論員