現代藝術之父塞尚說過，我要以一個蘋果震驚巴黎！想不到，一個世紀之後，一個蘋果震驚了13億人！

好嘅唔靈醜嘅靈。三年前MyGut者首次跟大家見面，從劉正風金盆洗手談到黃子華金盆𠺘口。《廣陵散》於今絕矣，《楝篤笑》於今亦絕矣。想不到，三年之後，《蘋果日報》可能也從此成為絕響。又從劉伯溫賣柑到張五常賣桔，金玉其外敗絮其中的從來都不是蘋果。西方文化的蘋果，卻自古以來有着另一重要象徵意義。然而，阿當和夏娃吃過的禁果，《創世記》並沒有說明是蘋果。蘋果成為知善惡樹上的禁果，據說始於12世紀，後來的《失樂園》再把蘋果這個象徵意義發揚光大。從那時起，當我們走出了伊甸園，蘋果便代表了知識，而獲得知識的代價便是生命的痛苦和死亡。

Babe對蘋果沒有無原無故的恨：「如果唔係蘋果，我哋唔會咁樣分手。」我對蘋果亦沒有無原無故的愛：「如果唔係咁樣分手，我哋又點會學識珍惜？」女友問：「畢加索真係講過，藝術係畀我哋認識真相嘅大話？」我點頭：「佢同馬蒂斯都認為，塞尚先係現代藝術之父。乜嘢係假新聞？塞尚嘅蘋果，打破單點透視嘅傳統，用我哋視覺上嘅錯覺向我哋呈現三維空間嘅真相。香港人要珍惜，我哋嘅蘋果，用過啲乜嘢打破傳統嘅視角去報道新聞，令我哋學識冇人呃到我，包括蘋果。約定你，對愛情嘅渴望；約定蘋果，對知識嘅追求；仲約定其他香港人，對人類苦難嘅同情……Trust MyGut，till death do us apart。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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