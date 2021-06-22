《蘋果》即將停運，「何車500」多謝讀者多年支持，並不會就此消失，特設facebook專頁「何車評股」，繼續以文會友，敬希留意及繼績支持。今年以來，復星醫藥（2196，下稱復藥）大升53%，持復藥總股數40%的復星國際（656，下稱復星），反跌8%，大落後，買之哉。

1) 復星市值943億元，僅所佔復藥的市值801億元，已經相等於復星本身市值高達85%。

藥業以外業務，有投資（復星是青啤（168）H股最大股東）、休閒、時尚產品服務、保險、銀行等。

2) 2020年，復星受疫情影響，純利80.18億元人幣，大跌46%。彭博綜合券商預測，2021年賺143億元人幣，大增78%，回復2019年97%水平，預測PE僅5.5倍，較六年平均8.4倍大折讓，亦只及復藥28倍的19%。

3) 復星今年預測PB僅0.59倍，較六年平均0.93倍大折讓，亦只及復藥3.08倍的的19%。

4) 復星2021年中期業績料將金光閃閃。去年上半年，復星賺20.12億元人幣，按年大跌74%，下半年賺60.06億元人幣，按年只跌16%。

2021年上半年盈利若然維持去年下半年水平，按年增幅將達200%，即使打打折，亦非常爆炸。中期業績8月下旬宣佈，中績前宜有貨在手。17億元回購。

5) 由去年6月AGM至今年4月，復星積極回購，動用資金近17億元，共購1.425億股，佔發行股數1.68%，最高回購價12.4元（2月17日），較現價高出10%。

★復星現價11.26元，目標價重溫：16.8元，潛在升幅49%。國泰君安睇19.55元，高盛睇15元。

同場加映：5月7日於30.1元薦買新華保險（1336），現價26.45元，較薦買前跌12%，出現低買良機。新保今年首季賺63.05億元人幣，按年大增36%，並已相等於去年全年的44%。預測全年賺167億元人幣，增17%，預測PE 得4.1倍，平通同業，較六年平均13.1倍大折讓近七成！目標價重溫：43元，潛在升幅63%。大和睇52元，聯昌睇48.5元。

何車