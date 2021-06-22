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【本報訊】通脹概念越炒越熱，面臨供應不足的石油價格強勢，以中石油（857）為首的三桶油，昨日趁勢逆市急抽，其中中石油急升5.8%至3.62元，成走勢最佳的藍籌股。以立投資董事總經理林少陽分析指，當供應不穩、美元弱勢及通脹概念這三個因素同時存在，未來一段時間油股有望出現結構性升勢。

大市昨日弱勢，恒指挫179點，至28309點，成交額1,413.8億元，北水掃貨力度不大，僅淨流入9.26億元，三桶油卻反地心吸力，在中石油領軍下，中石化夾高3.5%至4.09元，中海油跟升2.8%至8.91元。事前，伊朗與美國重啟核協議的談判再生波折，或影響額外的伊朗石油進入國際市場。消息刺激油價周一造好，其中紐約期油升2.82%至每桶73.66美元收市；布蘭特期油收升1.89%，報74.9美元，並在昨日亞洲交易時段延續升勢，下午3時高見75.3美元。

談判起變數，源於剛當選伊朗總統的萊希前日提出暫停談判，他對美國等西方國家採取鷹派立場，同時強調不會以撤銷伊朗的彈道導彈計劃等作為交換條件，並表明即使獲美國等解除制裁，亦不會與美國總統拜登會面。

俄羅斯料倡增產

路透社引述伊朗和西方官員，指萊希不太可能改變伊朗的談判立場，但料會談將遭暫停約10天左右的時間。路透社又報道，本來若能達成協議，伊朗可以在六個多月的時間內，從其儲存設施中額外出口每日100萬桶原油，佔全球供應量的1%。新石油供應未能如預期般應市，彭博引述接近油組（OPEC）消息人士指，俄羅斯基於全球油供應緊絀持續，有意在7月1日的OPEC+會議提出增產，惟OPEC+領導國沙特阿拉伯對於增產仍持謹慎態度。

多間機構先後調高油價預測，美國銀行大宗商品研究主管Francisco Blanch指出，目前原油庫存較五年平均水平為低，預期布蘭特原油價有望在2022年高見100美元；高盛有策略師更樂觀，指布蘭特源油甚至可能在今年底前見100美元左右。

ATMX走勢疲弱

林少陽指出，石油本來就受通脹重臨的利好，而伊朗由鷹派人士擔任新總統，一旦與西方國家談判失敗，會造成石油供應鏈緊張，加上美元強勢多時可能回吐，上述因素皆利好油價，並輻射至油股。對於三桶油，林認為三桶油的估值相對其他股市的油價存在相當折讓，故此看好三桶油有結構性升勢。

ATMX疲弱，小米（1810）瀉3.2%，美團（3690）跌3%，騰訊（700）插2.9%，兼續北水掟貨最多，涉資20.12億元。