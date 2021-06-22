不知為何，近來總是覺得香港的天氣變幻莫測，變得好像北極的冬天一樣，白晝日照時間越來越短，晝夜黑暗時間卻越來越長，就算剛剛過了日照最長的夏至也是一樣，漫長的黑夜令人不寒而慄。過去一年，新聞自由、言論自由的空間逐漸收窄，令很多香港人喘不過氣來，甚至有人選擇離開這個傷心地。常說黑暗的盡頭便會見到光，那麼香港何時才會等到黎明？

自2010年起，我便開始在《蘋果日報》撰寫「智在四方」這專欄，直至2012年暑假因為改版而暫別。2018年的某一天，我「膽粗粗」地致電《蘋果》總編輯，能否讓我再次在這裏執筆，沒料到他竟然一口答應，我才能「再續前緣」，一寫又是三年光景。雖然我在《蘋果》的產量不多，但是能夠暢所欲言，確實是難能可貴。除了專欄，我也經常接受《蘋果》及《壹週刊》訪問，更試過幾次跑到《蘋果》大樓做通宵直播，也曾經和記者走遍全香港做電訊服務測試，亦時常到《蘋果》飯堂和記者們飯聚，多年來已和很多記者成為了好朋友。回憶過去的點點滴滴，歷歷在目，我永遠不會忘記這一段美好時光。能夠和各位《蘋果》記者工作到最後一天，雖然別離在即，心恍如刀割，但這是我一生的榮譽。

這可能是我在《蘋果》最後一篇專欄，祈望各位新聞工作者能夠延續「蘋果精神」，繼續緊守崗位，守護香港核心價值，為香港人發聲，也祝願《蘋果》未來可以「鳳凰涅槃，浴火重生」。在此想引用一段其實不是「曼德拉」的網上格言，送給一直還在堅持的人：

如果天空是黑暗的，那就摸黑生存；

如果發出聲音是危險的，那就保持沉默；

如果自覺無力發光的，那就蜷伏於牆角。

但不要習慣了黑暗就為黑暗辯護；

不要為自己的苟且而得意；

不要嘲諷那些比自己更勇敢熱情的人們。

我們可以卑微如塵土，不可扭曲如蛆蟲。

方保僑

香港資訊科技商會榮譽會長