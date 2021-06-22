【本報訊】樓市趨穩定，有業界人士預期，今年樓價在各項利好因素推動下，料可升15%。香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，今年新盤推售浪接浪，樓市旺勢不可擋，破頂成交屢見不鮮，樓價於本年至今已升逾5.6%，料全年可升15%。該行進行置業調查，有四成人認為目前投資房地產最穩健。

業界：全年樓價料升15%

昨日一二手續旺，長實旗下深水埗愛海頌，昨上載新銷售安排，將於本周六以先到先得形式，發售項目最後103伙，包括25伙兩房戶及78伙三房戶。以最新價單所示，兩房戶折實最平927.3萬元，實呎18,435元。二手方面，荃灣愉景新城三房戶以1,058萬元易手，14年賺2.5倍。

港置馬泰陽指出，全港最長的鐵路綫屯馬綫將於本月底全底通車，加上本港低息環境料延續一段時間，兩大利好因素勢成推升樓市「助燃劑」；加上，疫情回穩，經濟穩步復蘇，中港通關有望，預計今年樓價升幅達15%。住宅市場中，預計豪宅市場續受本地富豪以及「新香港人」兩大購買力支持，有力跑贏大市，不少買家通關前偷步入市，破頂成交湧現。

該行本月中透過問卷形式進行今年第二季客戶置業意向調查，收回367份有效問卷，達四成（40.3%）人認為投資房地產最穩健，其次為股票/基金佔19.6%，現金/活期存款及黃金分別佔12%及11.7%，外幣定存及其他分別佔7.9%及6.3%。香港置業研究部董事王品弟認為，環球市場資金泛濫，銀紙面對貶值，加上低息環境持續，吸引買家投資於磚頭抗通脹，樓市交投活躍。

王品弟又指，美國聯儲局暗示2023年底前或會加息兩次，不過環球資金充裕，即使加息，幅度亦料輕微，目前仍處低息環境，吸引資金流入磚頭。預計下半年發展商將繼續積極推盤，預計全年一手私宅註冊量達18,200宗，按年升18％；二手方面，隨着二手業主趨惜售，叫價進取，減價盤源料減少，預計下半年二手不及上半年表現活躍，不過預測全年仍達63,500宗，按年升35%，屆時將創九年新高。