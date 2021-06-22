【本報訊】政府統計處昨日公佈上月消費物價指數（CPI），按年上升1%，較上月升幅0.8%為高。

如剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數亦上升0.2%，較上月的0.1%稍高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在上月錄得按年升幅的類別最高者為電力、燃氣及水，達到32.6%，至於按年跌幅的最大者雜項物品，達到4.4%。

低於iBond保證息

政府發言人表示，5月份基本消費物價通脹率輕微上升至0.2%。消費物價指數所有主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微，儘管隨着本地疫情趨於穩定，外出用膳及外賣價格的按年升幅略為加快。

展望將來，雖然短期內外圍價格壓力可能會因環球通脹上升而稍微加劇，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情況。

至於通賬掛鈎債券iBond的息率，一般均以過去六個月的算術平均數及最低息率2%，取其高者計算。根據政府統計處資料，過去六個月的平均數為0.75%，除非下月消費物價指數可達6.5%，否則現存iBond的息率，將會維持2%的最低水平。