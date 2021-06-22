我想起了經典電影《鐵達尼號》的弦樂四重奏—郵輪即將沉沒，小提琴手站在傾斜的甲板上，在被幽暗冷冰的大海吞噬前，舉起琴，開始演奏，三位樂手加入。這期文章猶如《鐵達尼號》的最終樂章，我也將在此如常演奏：繼續分享疫下行業的小道消息，今期寫本地航空業。

龍頭國泰航空（293）5月僅營運相對於2019年5月時3.5%的運力，運載率僅26.7％，遠不及疫情前的正常水平。顯然本地航空業復蘇進度並不樂觀，外遊航班依舊被冰封，旅遊氣泡亦遲遲未能開齋。有接近國泰航空的消息人士透露，公司管理層正積極構思用盡手上資源開拓收入來源，早於今年5月，國泰航空飲食服務成功投標竹篙灣檢疫中心的膳食服務，為隔離營暫住人士提供每日三餐膳食服務，算是幫補微簿的機票收入。

據了解，其他開拓收入來源的途徑包括考慮開放飛機的機身落廣告，模式或與大家熟悉的長榮航空Hello Kitty專機相似。據聞國泰亦正研究改變候機室、公司網頁、甚或機場check-in counter的用途—將lounge改為餐廳？網頁發拓網購服務，連帶check-in counter改為取貨點？甚至貨運業務由B2B改為B2C，做埋順豐嗰瓣？統統都在考慮之列。

機隊方面，國泰目前正在營運、僅利用機腹載貨的三架777型客機，由於不合乎成本效益，據聞將會停飛，進一步減少成本。對手香港航空早前已宣佈其全資附屬公司香港航空地面服務（HAGSL）將終止營運，約240名員工遭遣散。小道消息有點瑣碎，但今天我異常珍惜這位可靠的消息人士給我的每一道「料」，感激他對本地航空業新聞的付出，更加感激邀請我加入寫專欄的他，希望往後大家換個平台繼續加油。珍重。

商飛人