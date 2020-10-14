翻尋薇●張聰說川菜二十四味型的四十二章經（中）

川菜風越吹越熾，但我跟部份食客一樣，一開始並不太清楚，原來現在流行的川菜，風格上，可以分為兩大類型：重慶和成都。那麼，分別在哪裏？

第四章：精簡地說，重慶菜是江湖菜，風風火火、轟轟烈烈，就如江湖上的快意恩仇；成都菜是官府菜，改良過、精緻化，層次細膩，不像重慶菜明刀明槍地給你來勁，而是綿裏藏針地戳你一下又一下。

（以火鍋為例，據悉，重慶火鍋的配置是七成辣椒、三成花椒，成都火鍋則是恰恰相反。所以，成都川菜的刺激感是遠不及重慶，追求重口味的人，可能吃重慶的江湖菜比較合適。成都川菜是幼承庭訓的大家閨秀，有底氣、有氣質、有教養，可以出場面。在這個基礎上，「如意宴」和成都「許家藝創菜」是門當戶對的結合，雙劍合璧把川菜的格局做出來。）

第五章：川菜的複雜在哪？是甜酸麻辣鮮香鹹這「七滋」的堆叠與排列，食材與調味的運用手法、烹調次序、火候掌控都會形成食味強弱交互的變化（想像好似《易經》的六十四卦！每一卦有六個爻，可以互相交流產生變爻！），於是成就了「百菜百味」的浩瀚繁細。

第六章：魚香味裏有魚嗎？港版的魚香茄子是會下鹹魚的，所以大部份廚師以為川菜裏的魚香茄子也一樣。錯。川菜的魚香，來自一種叫做「魚辣子」的泡椒，醃製泡菜時放入一條新鮮鯽魚。數月後，泡菜取出做菜，鯽魚棄之，但泡菜已吸收了魚味，所以成菜就帶有獨特的鮮辣味。

第七章：魚香茄子除了魚辣子，有沒有下豆瓣醬？「有一派做法會加入豆瓣醬來增辣減酸，是魚香味的一格。」

第八章：如何鑑賞魚香茄子？「細末濃味，鹹鮮香辣，先酸後甜，次序井然。」

宮保雞丁 複雜中見荔枝味

第九章：宮保是味型嗎？宮保雞丁馳名中外，但這個味型其實叫做「糊辣荔枝味」，結合了糊辣味和荔枝味兩大味型。留意一下，經過解說，我再吃宮保雞丁，真的發現那股複雜的辣味中，有荔枝味的存在。

第十章：甚麼是糊辣味？「直火短炒，將花椒、乾辣椒煸至似焦未焦，稱之『糊』，取其焦香微辣，回味帶麻。」

第十一章：甚麼是荔枝味？「『荔枝味』又名『小糖醋味』，把薑葱蒜切片爆香，再用糖醋調味，燒出如生吃荔枝的香氣滋味。」

第十二章：如何鑑賞宮保雞丁/糊辣荔枝味？原來要先甜後酸：入口必須微麻微辣，香氣為主，尾韻甜美回酸。

第十三章：如何鑑賞糊辣味？「以花椒、辣椒乾為基底但不取其辣，吃的是經高溫熬製後轉化成的微麻微辣和焦香。嗆炒菜式，常用花椒、辣椒乾煸糊後加入材料快炒，是家常的糊辣味。」

第十四章：水煮牛肉/魚、辣子雞丁、麻婆豆腐、乾鍋肥腸……這些經典的川菜，算是甚麼味型？麻辣。

第十五章：甚麼是麻辣味？「複雜且包容寬廣，花椒的『麻』，來自於青花椒、藤椒、貢椒、大紅炮、小紅炮等素材；辣則來自生辣、熟辣、乾辣、釀辣，各有香氣。」所以麻辣非常好玩，看你怎麼組合、拼湊、把玩兩者之間的特質，去做出自己喜歡的麻辣味型來。

第十六章：如何鑑賞麻婆豆腐？必須「麻辣鮮酥嫩捆燙香」八體合一！「麻是花椒、辣是辣椒和豆瓣醬、鮮是豆豉味、捆是芡汁、酥是牛肉臊子、嫩是水豆腐、燙是滾油熱燙、香是紅油。」

薑葱蒜角色 小兵立大功

第十七章：有沒有比起麻辣更複雜的味型？有，那就是怪味。根據楊文老師指出，那就是一道菜裏，將川菜強調的「麻辣鹹鮮酸香甜」盡情表現、盡情發揮，但沒有前中後調、你我之分，七個味道各展所長的同時又能互不牴觸、互相融入難捨難分，滋味盎然，包含了所有味道，卻叫人說不出所以然。是以駕馭怪味，也是難度最高的。

第十八章：薑葱蒜在川菜扮演甚麼角色？絕對是小兵立大功，遠遠超越料頭的功能。許多味型會依靠薑葱蒜的份量、切法來調節香氣和味道，達到效果，譬如魚香味得要蒜多薑少，才能輔助魚香味的定型。

第十九章：泡椒是味型還是材料？「經典二十四味型裏並沒有泡椒味，只是一種調味料。但近年被大量運用，不單止求味，還要求口感，逐形成了新穎味型。現在的泡椒的取材也開放許多，除了傳統的二荊條，也加入了小米椒、非洲椒等，展現川菜的包容性。」

第二十章：川菜和粵菜用陳皮的手法，有何不同？大相逕庭，「川菜的陳皮多用在炸收的涼菜，譬如陳皮牛肉，將陳皮先浸發再撕成小片煸香，再跟陳皮水、高湯和牛肉一起煨煮入味。」

第二十一章：如何鑑賞川菜中的陳皮味？「準則是『濃香鹹鮮微甜』，以陳皮牛肉為例，微甜是中和陳皮的甘苦味加入冰糖調味。陳皮味型也分兩種，一種辣一種不辣，辣的是加入辣椒乾和花椒去乾煸，令陳皮味散發糊辣味。」

第二十二章：椒麻味和燒椒味的分別？前者的『椒』是花椒，後者的『椒』是辣椒。椒麻的製作是以大紅炮曬乾去籽後加入新鮮葱葉，再以鹽和香油調味，然後以成品來做菜，經典菜式邊有椒麻雞；燒椒用未轉紅的二荊條，乾鍋明火將之煸乾，接着剁碎加入鹽、陳醋、香油調製成燒椒醬，代表菜式有燒椒茄子。

第二十三章：川菜中不辣的味型有哪些？首推鹹鮮味，代表菜式有開水白菜、雞汁豆花、芙蓉雞片等、煙香味（樟茶鴨）、醬香味（醬野鴨）、薑汁味（炒時蔬）、麻醬味（麻醬萵筍）、糖醋味（糖醋魚）、椒鹽味（椒鹽蹄膀）、甜香味（甜燒白）、糟香味（香糟肉）。至於陳皮味、泡菜味裏頭，亦有辣與不辣的分別。

撰文：謝嫣薇（Agnes Chee）

食評人、飲食旅遊專欄作家，作品散見於中港台星馬主要媒體。IG：yanwei525