〈果籽〉早前刊出大埔高山燒賣叔姪反目拆夥的故事，食材店「慳多D」其後在fb專頁分享我們的報道，指「燒賣羅生門點止得高山」，其中一個post更引用對手「叁拾士多」的貢丸照片，直指其抄襲，原來兩店的老闆早有淵源。慳多D及旗下品牌「點心紙」老闆Simon Cheng說：「他的東西和我的有八成相似，我也很無奈。」

叁拾：貼錢打工兼欠薪

叁拾士多老闆Kent Chan在開店前，經朋友介紹在慳多D上班半年，做marketing工作，三年前自立門戶在觀塘開叁拾士多，現有四間分店，一直是人氣黃店。慳多D八年前以Yahoo團購起家，後來團購式微，再轉戰門市，自設品牌「點心紙」賣本地製造產品，共有兩店。

兩間食材店均以不賣內地貨，只賣本地小食作招徠，並以急凍魚肉燒賣為主打。 Kent說：「那時我在慳多D做市場推廣工作，公司做網上團購，但沒有提供電腦予員工，甚至連上網都冇，叫我畀錢買太空卡用。做到第二個月已經開始欠薪，用支票出糧，但因為寫錯字彈票，連續數月如是，追數時又話周轉唔到，基本上除了第一個月，未試過正常出糧。」Kent更拿出與Simon的WhatsApp對話，證明對方欠薪。Simon回應說：「當時有財政問題，全公司都有這情況，結果都解決了。大家有商有量，共渡時艱，但你轉頭自己開舖，拎咗我嘅理念去做生意。」

Simon指叁拾士多抄襲，除了兩店均以急凍魚肉燒賣為主打，同樣附送由本地老牌醬料廠綿香生產的小包豉油及辣椒油，亦是關鍵。

點心紙：跟我配豉油辣油

「件事由這兩小包醬油而起，當年我想做香港小食，認識了綿香老闆，他介紹了做小食的金龍陳老闆給我認識。當時綿香想轉型，以往沒有太多零售，但見你後生仔做網購有魄力，便一起開拓。那時我們覺得，要賣燒賣不如附送甜豉油的小包裝和辣椒油。」Simon說。這個透明樽裝外形的小包裝是綿香專利，由於辣椒籽容易淤塞噴嘴，加上甜豉油煮後容易變壞，小包裝需要用經改裝的機械生產，其他人不易模仿。Simon續說：「我可以大條道理說你抄襲，這豉油及辣椒油如何調配出來？你有沒有研究過？網上有紀錄證明誰先賣！」Kent對此不置可否，「我替他們工作時，他的確已在賣這燒賣配豉油，但燒賣不只他在賣，配豉油辣椒油亦然。我只是欣賞綿香的豉油和辣椒油，後來再和綿香老闆Sam哥作微調，推出另一款，我們的小包裝燒賣豉油和綿香原裝的外形是不同的。」

我們找綿香Sam哥訪問，「以前要周圍拿醬油給人試，未有小包裝時，一樽樽又重又浪費，於是便研究改裝機器，出產小包辣椒油，然後再生產甜豉油。」後來，慳多D老闆Simon做燒賣零售團購，大家好傾便合作，「我建議他試試配豉油及辣椒油給客人，當時的包裝較大，吃燒賣毋須落一大包豉油，於是改為更小的包裝。」問Sam哥覺得叁拾士多抄襲嗎？「點心紙是走傳統路線，他和叁拾都是做傳統小吃，但叁拾會再包裝，迎合年輕人的口味。抄襲與否不是問題，關鍵是配搭及推廣。叁拾第一日搵我就問，同我攞貨有冇問題，我話我打開門口做生意，不是針對性便沒有問題。」他續說：「兩店唯一重叠是碗仔翅和辣椒油，俱於綿香入貨，正如之前都有人做醬油小包裝，但你會否說我抄襲？加心思改良，先會成為自己的產品。」

Simon還指叁拾士多抄襲他賣同一牌子的貢丸及港式雞蛋仔，Kent則說：「台灣貢丸我們原本賣開華品，但他的代理商海瑞主動聯絡我合作，我覺得邊款好食便賣邊款。如果賣貢丸是抄襲的話，我相信街市有好多舖都係抄。雞蛋仔就更簡單，我都冇賣過！」我們問過相關雞蛋仔供應商，原來他搞錯了另一間與叁拾士多名字相若的食店，叁拾士多的確從沒有賣過港式雞蛋仔。Simon說：「有人說你做燒賣做得叻過他，贏他便可以了。以前只有兩款燒賣，之後研發了松露、當歸等味道，你自己諗啲嘢出嚟賣好冇。」但以記者觀察，叁拾士多自家出品的新產品其實不少，像最近推出的特別口味鴨舌、九轉大腸、還有之前爆紅的芫荽醬料等等。

點心紙現時提供6款燒賣，其中有4款是由金龍製造，上月賣約3,000包，約10萬粒，叁拾士多則由另一間供應商供貨，上月賣了100萬粒，但有傳聞指金龍是藍店，點心紙間接受到影響。「金龍被人抹黑做藍，真係奇怪。他們是老派批發，沒有必要出來澄清，我老實講一句，有人問過叁拾士多背後供應商是誰嗎？」他指叁拾士多燒賣由元朗學利供貨，Kent否認，「用乜牌子都好，我有改良過已經唔係同一回事。叫佢唔好幻想太多，所有人都知我哋立場，是否需要放風打擊對手？」Simon說自己政治立場是黃，但不會以此作宣傳，「做生意的手法和自己選擇是另一回事，食嘢係食味道，同你腦入面的政治理念無關。」

〈果籽〉試食 18:13叁拾Win

點心紙的燒賣以大眼雞製成，而叁拾士多則用門鱔、紅衫魚，雖然配方不同，但卻常引來外界的比較，我們今次找來31位同事試食投票，結果票數接近。大家普遍認為兩種燒賣味道分別頗大，點心紙較傳統，叁拾士多味道則較清新，最後叁拾士多以18票獲勝。

叁拾士多

九龍觀塘成業街19-21號成業工業大廈3樓22室

慳多D（點心紙）

佐敦柯士甸道105號百安大廈地下E4

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉、蕭志南