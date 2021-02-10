傳統的盆菜在農曆新年是不可或缺的菜式之一，寓意豐衣足食，當中不少食材都有吉祥的意思。但傳統盆菜食材的熱量、脂肪和含鈉量都比較高。明日大年初一，不如自組抗疫盆菜，加入有助抗疫強肺的維他命D食材，讓新一年大家都健健康康。

一盆傳統盆菜的熱量非常高，一盆10至12人份的約有9,000至12,000大卡（kCal），相等於10碟梅菜扣肉飯的熱量。營養師Jim Lau表示，盆菜的食材如豬腩肉、豬皮、雞及燒鵝的熱量都非常高。不少人會以為，當中的素食及蔬菜一定很健康，但盆菜內的枝竹經過油炸，脂肪含量每100克約有24.7克，油份可比100克的肥肉，隱形油份令我們不知不覺間過量攝取。

另外，盆菜的鈉含量亦非常高，因為醬汁都在底層浸住蔬菜，有研究指出，只要每樣食物食一份，鈉的含量可達3,000毫克，已經是一日攝取量的1.5倍。

今個新年如果想吃得開心又健康，不如試試自組抗疫盆菜，加入高維他命D的食材，除了對骨骼和皮膚好，維他命D更可以幫助激活肺部免疫力，令細胞更快辨別到病原體，在未繁殖之前就已經可以殺死它們。維他命D亦可以幫助減低身體一些過激的免疫力反應，減低身體的發炎因子形成，同時亦有研究發現，缺乏維他命D的人士患上呼吸道疾病的機會率會比較高。

維他命Ｄ激活免疫力 鮑魚蝦可留低

生長環境長時間受陽光照射，菇菌類的食材普遍是維他命D的來源，例如秀珍菇、金菇和冬菇等，當中維他命D含量最高的是大啡菇，因為一隻大啡菇有高達700IU，成年人一日需要攝取600IU，所以一個高營養的大啡菇已經足夠成人一日維他命D所需。

除了大啡菇，自製抗疫盆菜時可以用黑木耳取替豬皮，有「身體清道夫」之稱的黑木耳100克只有約30大卡，加上是高蛋白質、維他命B群及膳食纖維的食物，不僅有清理腸道的作用，也有助減少血管中的膽固醇和血栓。大家亦可以選擇加入十字花科的蔬菜，例如西蘭花、椰菜花，纖維較高比較容易飽肚，而且有豐富硒質，有抗氧化功能。但要記住，蔬菜盡量要白灼，並放在頂層才不會吸太多汁。

雖說製作抗疫盆菜，仍有一些傳統盆菜的食材可以保留，例如蛋白質類的海鮮，如蝦、蠔、海參和鮑魚等。蠔有豐富維他命D，100克（約一隻）生蠔可以足夠人一日所需維他命D的20%，即120IU；另外蝦亦有豐富維他命D，加上低熱量，改以白灼的煮法不會太油膩；雞只要去掉雞皮和肥膏，熱量亦不高，50克雞肉只有約100大卡。

芋頭同樣可以保留，因為熱量較低，可以清蒸或白灼，但不要油炸。平時盆菜底部擺放的炸魚蛋和炸鯪魚球，可以改用白魚蛋和普通鯪魚球，減少攝取過多油份和熱量。

醬料揀天然薑葱陳皮 三高人士食少啲

醬汁方面，傳統盆菜使用的花生油比較不健康，營養師建議使用不含飽和脂肪的米糠油取代，有豐富維他命E，可以幫助對抗體內自由基，同時可預防心臟疾病；另外，芥花籽油中有不飽和脂肪酸，可以幫助降低膽固醇含量，也是不錯的選擇，但在製作盆菜時，一定要控制油的用量。其他調味料方面，建議可以使用天然食材，例如薑、葱、蒜、胡椒粉和陳皮等，還有豉油和素雞湯自己去調製醬汁。

雖然維他命D對身體好，但攝取過多會加重肝臟和腎臟的負擔，嚴重的話會令身體的血液鈣濃度變得混亂，引致頭痛、疲倦，不過在正常飲食下很少會攝取過多維他命D。雖然是自家製作，但盆菜裏的飽和脂肪始終比一般食物多，食太多容易引致心臟病、中風等腦血管疾病，所以本身已經有三高的人，新年期間最好都是忍忍口盡量避免。

記者：鄭詩詠

拍攝：許先煜、周芝瑩